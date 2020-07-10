【澳洲疫情】限制國民入境人數 下周起僅4000公民可入境

▲ 澳洲國家內閣周五（10日）開會商議，限制國民回國的措施，讓國家集中火力應對國內疫情。

澳洲新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，全國第二大城市墨爾本展開6周封城，其所屬州分維多利亞州，單日新增288人確診感染新冠肺炎，再創單日新高。總理莫里森宣布限制海外澳洲公民入境的新措施，將每星期從海外回國的公民人數減半，讓國家集中火力應對國內疫情。

總理莫里森（Scott Morrison）舉行內閣會議後，宣布限制海外澳洲公民入境的新措施，將每星期從海外回國的公民人數減半，現時每星期約8000人入境，由下星期一開始減至4000人；又會全面檢視酒店隔離措施，現時所有入境澳洲的人士都需要接受14天隔離。新西蘭在本周初亦實施類似措施，以減輕國內應付疫情的負擔。

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為減輕墨爾本商戶在封城期間的損失，澳洲當局在原本60億澳元（約324億港元）的紓困措施上，再加推5.3億澳元（約28億港元）援助。料墨爾本所屬的維多利亞州，今年經濟將收縮14%，需2至3年時間恢復。

澳洲自6月下旬起，開始爆發第二波疫情，墨爾本所屬州分維多利亞州為重災區。當地有9座公共房屋出現感染群組，約3000人需接受隔離和檢測，其中158人已證實感染新冠肺炎；目前全國錄得累計確診個案達9,074宗。

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記者：葉芷樺

