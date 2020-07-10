【阿里巴巴股價】瑞信升阿里目標價至301元 股價跑輸同業估值吸引

▲ 瑞信最新將阿里巴巴目標價調升至301元，認為過去3個月阿里股價表現落後同業，估值吸引。

券商相繼上調阿里巴巴 （09988） 目標價，瑞信最新加入陣營，將阿里目標價由274元調升至301元，認為阿里過去3個月股價表現落後同業，估值吸引。阿里昨日急升1成後今日回吐，最新跌1.8%，報257元，成交57億元。

瑞信在報告中稱，儘管內地第二季度綫下活動逐步恢復正常，但綫上消費依然強勁。該行認為，今年有兩大因素尤其利好阿里巴巴，其一為內地為刺激疫情後消費，舉行系列新綫上促銷活動，如上海5.5購物節；同時，商家為彌補首幾個月銷售損失及去庫存，更加擁抱電商。

瑞信預測，天貓上季（財年第一季）實物商品成交額（GMV）將增長27%，淘寶由於有更多服飾類商品，GMV增長10%，帶動阿里中國零售市場GMV增長19%。該行預期上季阿里總收入按年增長3成至1494億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長22%至376.8億元。

瑞信又指，阿里巴巴在過去3個月股價僅升3成，落後同業表現，其預測市盈率僅24倍，估值也處於非常吸引的水平，因阿里在中國電商及雲市場的領導地位，維持阿里「跑贏大市」評級。

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