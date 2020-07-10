  • 32°C
香港時間 : 2020710日 (五) 13:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【比亞迪股價】富瑞看好比亞迪口罩生意抵銷不利　大升目標價3成半

金融經濟 11:58 2020/07/10

分享：

比亞迪獲富瑞大升目標價

比亞迪 （01211） 今早股價曾升逾4%，富瑞發表最新報告，看好比亞迪下半年和全年業績盈利分別增5.6倍和66%，主要看好比亞迪口罩業務需求穩定，長遠電動車前景堅穩，分拆比亞迪半導體科創板上市，都有利估值向好， 大升H股目標價逾3成半，由64.5元升至87.6元。

比亞迪最新報77.35元，升3.7%，成交7.49億元。

富瑞指，比亞迪6月汽車銷售量跌12.9%，當中傳統內燃機汽車銷量升61%至1.96萬輛，新能源車銷售就跌47%至1.42萬輛，上半年總銷量跌30.4%。不過，富瑞指，比亞迪是口罩的市場領導者，可以抵銷短線不利，料上半年集團收入只跌6.6%，半年盈利可升11.4%。

展望下半年，富瑞料比亞迪收入可按年增長23.2%，全年盈利更可增長65.5%，主要預期新能源車下半年銷量按年回升3成，而口罩生意雖然是最大盈利風險，但該行初步料需求在下半年以至明年都會維持穩定。

富瑞調高比亞迪H股估值預測市盈率，由明年預測市盈率55倍升至70倍，反映分拆比亞迪半導體，以及口罩生意穩定。

相關文章：

【新股IPO】比亞迪半導體傳考慮在科創板或創業板A股上市

【汽車股】比亞迪6月銷量跌13% 新能源車挫47%

加州州長宣布比亞迪口罩獲美國監管當局認證　

巴菲特曬口罩：我要長生不死 比亞迪幫我夢想成真

比亞迪股份（01211） H股 科創板 汽車股 電動車 口罩 分拆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）
【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】歐康維視生物、永泰追揸沽攻略　投資界：不宜高追歐康維視
【新股IPO】歐康維視生物、永泰追揸沽攻略　投資界：不宜高追歐康維視
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）