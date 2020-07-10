【比亞迪股價】富瑞看好比亞迪口罩生意抵銷不利　大升目標價3成半

▲ 比亞迪獲富瑞大升目標價

比亞迪 （01211） 今早股價曾升逾4%，富瑞發表最新報告，看好比亞迪下半年和全年業績盈利分別增5.6倍和66%，主要看好比亞迪口罩業務需求穩定，長遠電動車前景堅穩，分拆比亞迪半導體科創板上市，都有利估值向好， 大升H股目標價逾3成半，由64.5元升至87.6元。

比亞迪最新報77.35元，升3.7%，成交7.49億元。

富瑞指，比亞迪6月汽車銷售量跌12.9%，當中傳統內燃機汽車銷量升61%至1.96萬輛，新能源車銷售就跌47%至1.42萬輛，上半年總銷量跌30.4%。不過，富瑞指，比亞迪是口罩的市場領導者，可以抵銷短線不利，料上半年集團收入只跌6.6%，半年盈利可升11.4%。

展望下半年，富瑞料比亞迪收入可按年增長23.2%，全年盈利更可增長65.5%，主要預期新能源車下半年銷量按年回升3成，而口罩生意雖然是最大盈利風險，但該行初步料需求在下半年以至明年都會維持穩定。

富瑞調高比亞迪H股估值預測市盈率，由明年預測市盈率55倍升至70倍，反映分拆比亞迪半導體，以及口罩生意穩定。

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