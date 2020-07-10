【虛擬銀行】眾安銀行推零息貸款 最多借10萬

▲ 眾安銀行近期積極推出新產品，最新為貸款產品「10萬元Free Cash」

眾安銀行推出貸款產品「10萬元Free Cash」，由即日起至9月30日，凡用戶成功申請10萬元或以下貸款，只要在三個月內全數清還，即可獲利息及手續費全數回贈。眾安銀行指，今次推廣優惠數量有限，先到先得，額滿即止。

假設有客戶借10萬元，分3個月還，未計利息每月要還約3.3萬元，以供款與入息比率為60%計算，即客戶月入至少要達5.5萬元方可盡享優惠。

眾安銀行指出，申請用戶須符合以下資格：1）合資格個人貸款必須於放款後7日後，及在第3期還款日前成功提前清還；2）合資格個人貸款必須在提前清還當天沒有任何逾期還款記錄；和3）在推廣期内持有有效的眾安銀行賬戶以接收退回的利息及提前清還貸款手續費。

另外，申請者提供30分鐘服務承諾，保證用戶在提交完整的申請資料和文件後可在30分鐘內獲得審批結果，否則每遲一分鐘，眾安銀行將回贈10元現金，上限500元。

眾安銀行零售銀行聯席主管冼迪雲表示，雖然目前市面上貸款產品種類繁多，惟低成本與快捷兼備的產品仍屬少數，部分銀行的貸款手續冗長繁複，需要申請者親身到分行辦理。有見部分人士因借貸成本高昂而未能透過貸款產品及時解決資金周轉需求，該行希望藉新產回饋用戶，讓用戶共享虛擬銀行的成本優勢。

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