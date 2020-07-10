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【移民澳洲】澳洲租樓平 租金創15年來最大跌幅

環球社會熱點 12:20 2020/07/10

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新冠肺炎疫情也衝擊房地產市場，澳洲的住宅單位租金更創15年以來的新低。

港區國安法實施後，澳洲政府宣布將延長在澳洲的港人簽證至5年，為港人獲取永久居留權提供途徑。有港人或考慮到移民成本高，憂慮移居後未能應付衣食住行的日常開支。澳洲有報告指出，但新冠肺炎疫情也衝擊房地產市場，澳洲的住宅單位租金更創15年以來最大跌幅。

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澳洲房地產研究機構Domain發表季度租金報告，顯示在過去3個月以來，澳洲全國的住宅單位租金中位數跌至每周447澳元（約2,400港元），跌幅約3.2%。至於別墅的租金中位數，則在過去3個月跌至每周446元，跌幅為1.2%。

但港人移民時，通常都要考慮居住地段是否方便生活。例如悉尼、墨爾本等較多華人聚居的地區，租金又是否有下跌趨勢？Domain高級研究分析師鮑威爾（Nicola Powell）表示，澳洲大多數主要城市都錄得跌幅，反映並無地區可擺脫疫情的影響。

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悉尼作為澳洲最貴的地段，住宅單位的租金中位數跌至每周500澳元（約2,700港元），跌幅達3.8%。至於別墅的租金則未有明顯變化，中位數為每周530澳元（約2,850港元）。

而墨爾本的住宅單位租金中位數跌至每周415澳元（約2,200港元），跌幅達3.5%。別墅租金中位數則跌至每周430澳元（約2,300港元），跌幅達2.3%。

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鮑威爾指出，墨爾本在眾多大城市中，租金尤其遭受疫情衝擊。她指出當地的租賃需求主要來自海外，但疫情下的海外移民、留學生及旅客人數大減，需求也大跌。她更預計隨著墨爾本再度封城，市中心與旅遊區的單位空置率於未來數月或仍高企，估計租金有可能再下跌。

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責任編輯：何穎兒

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