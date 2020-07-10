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北韓金與正：特金會無益 美國或在大選前收「禮物」

環球政治 11:36 2020/07/10

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北韓金與正：特金會無益 美國或在大選前收「禮物」

北韓官媒朝中社（KCNA）報道，北韓領導人金正恩胞妹金與正表示，北韓與美國總統特朗普舉行峰會沒有益處，峰會只對華府有好處。金與正強調，美國會否在總統大選前，收到去年沒收過的「聖誕禮物」，完全取決於其態度。她又稱，只要美國不惹怒北韓，一切都會順利。

美國新疆制裁時機惹火 打臉王毅演講促改善中美關係

回應美國退出世衛　俄羅斯稱反對將國際衛生合作政治化

美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周四（9日）稱，華府仍希望與朝建立對話平台、雙方繼續交流。惟蓬佩奥沒說明美朝對話的具體時間和計劃。

北韓勞動黨第一副部長金與正回應指，美朝峰會恐難在今年內舉行。她解釋，原因有三：對北韓而言「毫無實際利益」，今年內舉行峰會僅美國所需；雙方首腦會面有破壞關係的風險；北韓沒必要迎合美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的狂妄預言。

【美朝關係】北韓狠拒特金會 副外長：無必要交談

大讚北韓抗疫成功 金正恩久違發照片證健康

金與正續稱，北韓並非不願實現無核化，而是現階段無法做到。她強調，北韓實現半島無核化之際，對方亦要有相應行動回應，如放寬制裁。

金與正提到，上次「特金會」的議題是北韓「放棄核設施換取放寬制裁」、「以無核化換解除制裁」，但今後不再以此為對話基調，討論將改為「取消敵視態度後重啟談判」，並呼籲美國不要對上次的議題抱有幻想。

韓媒：平壤缺糧3個月 北韓遭疫情及制裁雙重打擊

揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣

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記者：韓羚

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