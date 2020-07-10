【新冠肺炎】港鐵確診東鐵綫月台助理今日仍在大學站、太和站工作　居水泉澳邨（第三版）

▲ 港鐵東鐵綫傳有月台助理初步確診

香港新冠病毒疫情反彈，港鐵 （00066） 證實，東鐵綫一名港鐵月台助理初步確診，該助理居於水泉澳邨，在太和站及大學站工作。港鐵午後股價轉跌，最新港鐵股價報39.75元，跌0.9%。

港鐵表示，該名車站助理沒有明顯病徵，然而由於居所附近有確診個案，她自願接受衞生當局深喉唾液測試，她昨日（9日）毋須上班，並於早上提交測試樣本。今晨（10日）上班前探測體溫正常，當值時一直配戴口罩，當值完畢後乘東鐵綫列車回家，途中接獲通知確診，遂即時在大學站下車，由救護車安排送院。穿著個人保護裝備的職員在車站協助該名車站助理，並與患者保持距離。

港鐵強調，公司已安排進行深層次的徹底清潔和消毒，同時為審慎起見，將該列車安排回廠，以「雙氧水霧化消毒機械人」徹底消毒車廂；清潔工人亦以1:49 漂白水，徹底消毒太和站及大學站的大堂、月台及職員用地。公司同時已安排醫學專家向太和站及大學站職員講解，以提供所需支援。

隨最新疫情反彈，陸續有本地上市公司披露前線員工感染，包括莎莎國際 （00178） 表示，旗下九龍油塘大本型分店及馬鞍山新港城分店，各有一名任職收銀員確診感染新型冠狀病毒肺炎。

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