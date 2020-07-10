  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 19:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】港鐵確診東鐵綫月台助理今日仍在大學站、太和站工作　居水泉澳邨（第三版）

金融經濟 18:59 2020/07/10

分享：

港鐵東鐵綫傳有月台助理初步確診

香港新冠病毒疫情反彈，港鐵 （00066） 證實，東鐵綫一名港鐵月台助理初步確診，該助理居於水泉澳邨，在太和站及大學站工作。港鐵午後股價轉跌，最新港鐵股價報39.75元，跌0.9%。

港鐵表示，該名車站助理沒有明顯病徵，然而由於居所附近有確診個案，她自願接受衞生當局深喉唾液測試，她昨日（9日）毋須上班，並於早上提交測試樣本。今晨（10日）上班前探測體溫正常，當值時一直配戴口罩，當值完畢後乘東鐵綫列車回家，途中接獲通知確診，遂即時在大學站下車，由救護車安排送院。穿著個人保護裝備的職員在車站協助該名車站助理，並與患者保持距離。

港鐵強調，公司已安排進行深層次的徹底清潔和消毒，同時為審慎起見，將該列車安排回廠，以「雙氧水霧化消毒機械人」徹底消毒車廂；清潔工人亦以1:49 漂白水，徹底消毒太和站及大學站的大堂、月台及職員用地。公司同時已安排醫學專家向太和站及大學站職員講解，以提供所需支援。

隨最新疫情反彈，陸續有本地上市公司披露前線員工感染，包括莎莎國際  （00178）  表示，旗下九龍油塘大本型分店及馬鞍山新港城分店，各有一名任職收銀員確診感染新型冠狀病毒肺炎。

相關文章：【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發

【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨

【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組

【新冠肺炎】莎莎股價跌逾1%　油塘分店收銀員工確診即時停業14天

港鐵發盈警後宣布今年凍薪　為2003年以來首次

【港鐵盈警】港鐵逆市跌逾3%　料半年業績由賺55億轉蝕4億

香港股票 港鐵公司（00066） 港鐵 港鐵 新冠肺炎

上一篇文章

恒指回調跌482點 ATM齊回吐

下一篇文章

花旗斥117萬捐樂餉社　香港一姐伍燕儀親自包裝應急食物箱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨
【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）