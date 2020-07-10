TikTok半年移除4900萬內容違規影片

▲ 最近TikTok就發表的透明度報告顯示，去年下半年間，他們總共移除逾4900萬部內容違規的影片，又稱當中共收到500個政府刪除影片的要求。

標榜趣味短片分享的社交平台抖音（海外版稱為TikTok）近年不僅在中國，以致在全世界都爆紅，而近日隨著港區國安法開始實施，該公司亦隨即退出香港市場。最近TikTok就發表的透明度報告顯示，去年下半年間，他們總共移除逾4900萬部內容違規的影片，又稱當中共收到500個政府刪除影片的要求。

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綜合外媒報道，在抖音刪除的影片中，被刪除的影片僅佔抖音總影片數量的1%。當中有高達1650萬部是來自印度，其次是美國的460部影片，以及巴基斯坦的370萬部。此外，在2019年下半年，TikTok共收到了500個來自26個國家的，政府及執法機關所提出的影片刪除要求，較2019年上半年增加67%。他們強調，在收到任何有關的請求，都會先經過充分的法律審查。

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抖音表示，這些被刪除的影片內容主要涉及「成人裸露及性行為」，其他原因則包括酗酒、吸毒、暴力、自殘或自殺。而影片內容涉及騷擾和仇恨言論而被刪除的比例相對較少，只佔當中的3%和1%。又指，公司系統在用戶報告前，已成功捕捉並刪除98.2%的違規影片，而在被刪除的影片中，有89.4%是在被其他用戶觀看前已被刪除。

責任編輯：施雯雯