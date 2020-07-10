拜登：「勞工階級需要我」　將終結「股東資本主義時代」

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）周四（9日）透露了他的經濟復甦計畫，與他此前提出的政策保持一致。他在演說中指現任總統特朗普（Donald Trump）於疫情期間過於關注股市表現，而他想要終結「股東資本主義時代」(era of shareholder capitalism)，這種資本主義以追求利潤作為企業的根本目標。

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拜登周四指摘特朗普稱，「在這場疫情危機，特朗普幾乎只在乎股市，道瓊斯指數、納斯達克指數，而不是你和你的家人們。」他表示：「如果我有幸當選總統，我將專注於勞工家庭」，他強調自己出身於中產家庭，「那些富有的投資人不需要我，但勞工家庭需要」。

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拜登提出的政策中當中有1項計劃提高企業稅，從特朗普2017年設定的21%，提升至28%。周一特朗普曾經發推文攻擊拜登稱，一旦拜登當選總統，他將大幅提高徵稅，美國人的退休投資計劃以及股市，都將跌至零。

與特朗普標榜「美國優先」（AmericaFirst）不同的是，拜登經濟政策打正「重建美好未來」（Build Back Better）旗號，他承諾，政府未來4年將投資4,000億美元買美國貨品與服務，另外挹注3,000億美元在國內研發領域，包括電動車、人工智慧等高端科技。

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