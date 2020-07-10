  • 32°C
香港時間 : 2020710日 (五) 13:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

拜登：「勞工階級需要我」　將終結「股東資本主義時代」

環球政經 11:59 2020/07/10

分享：

美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）周四（9日）透露了他的經濟復甦計畫，與他此前提出的政策保持一致。他在演說中指現任總統特朗普（Donald Trump）於疫情期間過於關注股市表現，而他想要終結「股東資本主義時代」(era of shareholder capitalism)，這種資本主義以追求利潤作為企業的根本目標。

相關文章：【美國制裁】擔心停用美元　路透：中銀工行研究應對計劃

拜登周四指摘特朗普稱，「在這場疫情危機，特朗普幾乎只在乎股市，道瓊斯指數、納斯達克指數，而不是你和你的家人們。」他表示：「如果我有幸當選總統，我將專注於勞工家庭」，他強調自己出身於中產家庭，「那些富有的投資人不需要我，但勞工家庭需要」。

相關文章：特朗普警告：換個人做總統　股市將跌至零！

拜登提出的政策中當中有1項計劃提高企業稅，從特朗普2017年設定的21%，提升至28%。周一特朗普曾經發推文攻擊拜登稱，一旦拜登當選總統，他將大幅提高徵稅，美國人的退休投資計劃以及股市，都將跌至零。

與特朗普標榜「美國優先」（AmericaFirst）不同的是，拜登經濟政策打正「重建美好未來」（Build Back Better）旗號，他承諾，政府未來4年將投資4,000億美元買美國貨品與服務，另外挹注3,000億美元在國內研發領域，包括電動車、人工智慧等高端科技。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 國際組

相關文章

【中美關係】特朗普再斥中國隱瞞疫情　彭博：或採取數項針對中國措施
2020/07/05
【中美關係】特朗普再斥中國隱瞞疫情　彭博：或採取數項針對中國措施
【新冠疫情】特朗普：「99%確診病例無害」　FDA局長拒評論
2020/07/06
【新冠疫情】特朗普：「99%確診病例無害」　FDA局長拒評論
美國展開退出世衛程序　明年7月6日生效
2020/07/08
美國展開退出世衛程序　明年7月6日生效
【新冠疫情】巴西總統病情測試呈陽性　訪問尾聲突除下口罩！
2020/07/08
【新冠疫情】巴西總統病情測試呈陽性　訪問尾聲突除下口罩！
特朗普警告：換個人做總統　股市將跌至零！
2020/07/08
特朗普警告：換個人做總統　股市將跌至零！
特朗普 拜登 美國 美國民主黨 民主黨 退休 疫情 經濟

上一篇文章

TikTok半年移除4900萬違規片　主要涉「成人裸露及性行為」

下一篇文章

【新股IPO】（不斷更新！）永泰生物6978首日掛牌 開巿升約22%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【丘質故事】中環Secret？　親熱男女成網民熱話
【丘質故事】中環Secret？　親熱男女成網民熱話
【疫市營商】9萬蚊買個「愛國手袋」吧！　連卡佛賣LV刺繡國歌袋
【疫市營商】9萬蚊買個「愛國手袋」吧！　連卡佛賣LV刺繡國歌袋
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」