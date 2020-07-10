美國新疆制裁時機惹火 打臉王毅演講促改善中美關係

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間11:00）
中美關係進一步受到衝擊。美國就中國新疆議題向中國實施制裁，對象更首次包括現任中共中央政治局委員，勢必激起中方強烈反彈。美國推出新疆制裁時機亦十分敏感。中國外交部長王毅演講提倡改善中美關係，話音剛落，美國隨即宣佈新疆制裁，不排除是故意為之。
美國財政部周四（9日）宣佈，以「全球馬格尼茨基人權問責法」制裁4名中方官員，以及新疆公局廳，指控他們在新疆從事違反人權活動。受制裁對象不得與美國從事金融交易，如在美持有資產會受凍結；當中3名官員亦禁止入境美國。
4名受制裁中方官員包括，中共中央政治局委員、新疆自治區黨委書記陳全國、新疆公局廳廳長王明山、新疆人大常委會副主任朱海侖，以及新疆公局廳前黨委書記霍留軍，後者未受簽證入境美國限制。
中共中央政治局由25人組成，是中國政治體制權力核心，相當於美國政府內閣；美國今次首度制裁中央政治局委員，意味特朗普政府並不介意挑動中美關係緊張達至新層次。
另一相信使中方尷尬的是，美方宣佈新疆制裁前，中國外長王毅才剛剛發言敦促改善中美關係。
王毅周四在中美智庫媒體視頻論壇上演講，表示中國無意挑戰或取代美國，中美建交40多年來形式相互融合的利益共同體，雙方要正確看待中美關係發展歷史經驗，不強行脫鉤，而應繼往開來與時俱進，堅持走對話合作之路。
王毅更就推動中美關係重回正軌提出3條建議，包括激活和開放所有對話渠道、梳理和商定交往的清單，以及聚焦和展開抗疫合作。
美國加州大學21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan Shirk）點評稱，王毅演講內容是回復中美關係一點穩定的計劃大綱，中方對此非常重視。謝淑麗形容，假如美方在宣佈制裁再次打擊中美關係前，善意回應一下王毅演說，情況會較為理想。
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責任編輯：方圓之