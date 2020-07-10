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【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊大殮出殯　董建華悼詞何不服輸是成功秘訣（多圖）

金融經濟 15:57 2020/07/10

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「賭王」何鴻燊今日大殮出殯，靈柩擇吉安葬，扶靈人士名單包括董建華、何厚鏵、林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘及李業廣等政商界高官名人。儀式過後，何鴻燊靈柩將暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。

全國政協副主席董建華致悼詞指，何鴻燊一生傳奇，憶述何鴻燊曾言很少願意接受輸，一定要做到為止，不服輸的態度是其成功秘訣，認為何鴻燊離世是港澳的重大損失。

「二房」、信德 （00242） 主席何超瓊就宣讀國家主席習近平、總理李克強等的唁電，並代表家族感謝各界關懷。其胞弟、新濠國際 （00200） 主席何猷龍就代表家族致謝，對父親離世感不捨得，認為父親走完自信的一生，參與建設祖國，今後會繼續其父的精神。

何鴻燊前日在香港殯儀館設靈，昨日開放給公眾悼念，多名政商界人士均有到場弔唁，包括前特首曾蔭權及夫人鮑笑薇、澳門前特首何厚鏵等，而現屆政府官員亦有運輸及房屋局長陳帆、食物及衛生局長陳肇始等。殯儀館外亦放滿政商界人士送贈的花牌及花籃。

何鴻燊大殮出殯，靈柩擇吉安葬。左董建華，右何厚鏵。

何猷龍

何猷龍及妻子羅秀茵

特首林鄭月娥

中聯辦主任駱惠寧

陳茂波

唐英年

 

發展局局長黃緯倫（左）、政制及內地事務局局長曾國衞（右）

林青霞、施南生

霍震霆

立法會地產及建造界議員石禮謙（右一）

現場工作人員向傳媒派發早餐，當中有三文治、雪芳蛋糕、紙包飲品、樽裝水、消毒紙巾和餐具。

霍啟剛和郭晶晶

米高嘉道理

何厚鏵

何鴻燊大殮

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