【賭王何鴻燊病逝】何鴻燊大殮出殯　董建華悼詞何不服輸是成功秘訣（多圖）

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「賭王」何鴻燊今日大殮出殯，靈柩擇吉安葬，扶靈人士名單包括董建華、何厚鏵、林鄭月娥、譚鐵牛、李偉農、李國寶、胡應湘及李業廣等政商界高官名人。儀式過後，何鴻燊靈柩將暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的昭遠墳場。
全國政協副主席董建華致悼詞指，何鴻燊一生傳奇，憶述何鴻燊曾言很少願意接受輸，一定要做到為止，不服輸的態度是其成功秘訣，認為何鴻燊離世是港澳的重大損失。
「二房」、信德 （00242） 主席何超瓊就宣讀國家主席習近平、總理李克強等的唁電，並代表家族感謝各界關懷。其胞弟、新濠國際 （00200） 主席何猷龍就代表家族致謝，對父親離世感不捨得，認為父親走完自信的一生，參與建設祖國，今後會繼續其父的精神。
何鴻燊前日在香港殯儀館設靈，昨日開放給公眾悼念，多名政商界人士均有到場弔唁，包括前特首曾蔭權及夫人鮑笑薇、澳門前特首何厚鏵等，而現屆政府官員亦有運輸及房屋局長陳帆、食物及衛生局長陳肇始等。殯儀館外亦放滿政商界人士送贈的花牌及花籃。
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