【港股追蹤】第二大股東要求召開特別股東大會　思捷復牌股價最多升逾倍

周三（8日）停牌的思捷環球（00330），接獲第二大股東North Point Talent Limited書面呈請要求，要求公司召開股東特別大會以考慮及處理委任新管理層及罷免現任管理層，股份今早復牌，一度急升逾倍至1.82元。

據思捷通告披露，North Point Talent Limited要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威為公司執行董事，並即時行效；另罷免罷免 Anders Christian KRISTIANSEN及Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES為公司董事，即時生效；罷免於2020年7月7日或以後直至股東特別大會舉行時間前之任何一位（多位）被委任為公司的董事，並且即時生效。

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經考慮該呈請要求內所載的決議案之詳情與及取得的百慕達法律諮詢意見，董事會根據公司細則的規定將會在該呈請要求日期起計兩個月內召開股東特別大會，以考慮並進行投票表決該等建議決議案。

North Point Talent Limited現持有思捷12.74%股權，由維他奶（00345）羅氏後人、中南證券莊友堅妻子羅琪茵持有，本周才公布於7月3日於場外增持思捷1.5億股，每股平均價0.8029元，涉資約1.2億元，其持股自4.93%提升至12.89%。現時由創辦人邢李㷧女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛共同持有之Total Market Limited，持股比重為11.22%。

思捷今早復牌後股價大幅颷升，最高曾升至1.82元，較停牌前0.88元升1.1倍。截至10時，最新報1.51元，升72%，成交額2,300萬元。