【新股IPO】7新股今日登場 歐康維視生物升開市升1.9倍 思摩爾升逾1.2倍
金融經濟 10:10 2020/07/10
7隻新股今日登場，當中以歐康維視生物 （01477） 表現最搶眼，開市報元43元，較定價14.66元升逾1.9倍，每手500股，不計手續費賺14,170元。最新仍漲逾180%，成交已近12億元。
電子煙巨頭思摩爾（06969）熱度亦不俗，首掛高開126%，高見29.2元；現仍漲1倍，最新報25.8元，獲熱資37億元追捧。以定價12.4元計算（不計手續費），現賺有13400元。
此外，永泰生物 （0698） 高開2成後，升幅拉大，最新報15.9元，升44.55%，按定價11元（不計手續費）計算，一手賺4900元。
物管股方面，正榮服務 （06958） 及綠城管理 （09979） 現分別升14%和13%，最新報5.19元、2.83元，不計手續費，一手有賺640元和330元。
|股份
|定價
|開市
|升幅（%）
|每手賬面賺（元）
|歐康維視生物
（01477）
|14.66元
|43元
|193%
|14170
|思摩爾國際
（06969）
|12.4元
|28元
|126%
|15600
|永泰生物
（06978）
|11元
|13.4元
|21.8%
|2400
|正榮服務
（06958）
|4.55元
|4.86元
|6.8%
|310
|綠城管理
（09979）
|2.5元
|2.65元
|6%
|150
|虎視傳媒
（01163）
|0.86元
|1.05元
|22.1%
|475
|中國蜀塔
（08623）
|0.3元
|0.22元
|-26.7%
|-800
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