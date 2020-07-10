【新股IPO】7新股今日登場　歐康維視生物升開市升1.9倍　思摩爾升逾1.2倍

▲ 【新股IPO】7新股今日登場 歐康維視生物升開市升1.9倍

7隻新股今日登場，當中以歐康維視生物 （01477） 表現最搶眼，開市報元43元，較定價14.66元升逾1.9倍，每手500股，不計手續費賺14,170元。最新仍漲逾180%，成交已近12億元。

電子煙巨頭思摩爾（06969）熱度亦不俗，首掛高開126%，高見29.2元；現仍漲1倍，最新報25.8元，獲熱資37億元追捧。以定價12.4元計算（不計手續費），現賺有13400元。

此外，永泰生物 （0698） 高開2成後，升幅拉大，最新報15.9元，升44.55%，按定價11元（不計手續費）計算，一手賺4900元。

物管股方面，正榮服務 （06958） 及綠城管理 （09979） 現分別升14%和13%，最新報5.19元、2.83元，不計手續費，一手有賺640元和330元。

股份 定價 開市 升幅（%） 每手賬面賺（元） 歐康維視生物

（01477） 14.66元 43元 193% 14170 思摩爾國際

（06969） 12.4元 28元 126% 15600 永泰生物

（06978） 11元 13.4元 21.8% 2400 正榮服務

（06958） 4.55元 4.86元 6.8% 310 綠城管理

（09979） 2.5元 2.65元 6% 150 虎視傳媒

（01163） 0.86元 1.05元 22.1% 475 中國蜀塔

（08623） 0.3元 0.22元 -26.7% -800

相關文章：【新股IPO】8新股今公布招股結果 歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】小工具

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁