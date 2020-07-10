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【新股IPO】7新股今日登場　歐康維視生物升開市升1.9倍

金融經濟 09:46 2020/07/10

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【新股IPO】7新股今日登場　歐康維視生物升開市升1.9倍

7隻新股今日登場，當中以歐康維視生物  （01477） 表現最搶眼，開市報元43元，較定價14.66元升逾1.9倍，每手500股，不計手續費賺14,170元。最新仍漲逾180%，成交已近12億元。

電子煙巨頭思摩爾 （06969） 首掛高開126%，高見29.2元；現仍漲1倍，最新報25.8元，獲熱資37億元追捧。以定價12.4元計算（不計手續費），穩賺13400元。

股份 定價 開市 升幅（%） 每手賬面賺（元）
歐康維視生物
（01477） 		14.66元 43元 193% 14170
思摩爾國際
（06969） 		12.4元 28元 126% 15600
永泰生物
（06978） 		11元 13.4元 21.8% 2400
正榮服務
（06958） 		4.55元 4.86元 6.8% 310
綠城管理
（09979） 		2.5元 2.65元 6% 150
虎視傳媒
（01163） 		0.86元 1.05元 22.1% 475
中國蜀塔
（08623） 		0.3元 0.22元 -26.7% -800

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