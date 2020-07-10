【新股IPO】7新股今日登場　思摩爾半日升127% 一手賺15700元（第二版）

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華府擬禁政府機關供應商使用華為中興等5間企業設備 中興半日跌逾3%
7隻新股今日登場，當中以歐康維視生物 （01477） 表現最搶眼，開市報元43元，較定價14.66元升逾1.9倍，半日升幅收窄至158%，報37.8元，每手500股，不計手續費賺11,570元。
電子煙巨頭思摩爾 （06969） 熱度亦不俗，首掛高開126%，高見29.2元；半日仍漲逾1倍，最新報28.1元，成交高達62.5億元。以定價12.4元計算（不計手續費），每手賺15,700元。
此外，永泰生物 （0698） 高開2成後，升幅拉大，半日報15.22元，升38%，按定價11元（不計手續費）計算，一手賺4,220元。
物管股方面，正榮服務 （06958） 及綠城管理 （09979） 現分別升12%和28%，最新報5.09元、3.2元，不計手續費，一手有賺540元和700元。
|股份
|定價
|開市
|升幅（%）
|半日升幅
|每手賬面賺（元）
|歐康維視生物
（01477）
|14.66元
|43元
|193%
|158%
|11570
|思摩爾國際
（06969）
|12.4元
|28元
|126%
|127%
|15700
|永泰生物
（06978）
|11元
|13.4元
|21.8%
|38%
|4220
|正榮服務
（06958）
|4.55元
|4.86元
|6.8%
|12%
|540
|綠城管理
（09979）
|2.5元
|2.65元
|6%
|28%
|700
|虎視傳媒
（01163）
|0.86元
|1.05元
|22.1%
|36%
|775
|中國蜀塔
（08623）
|0.3元
|0.22元
|-26.7%
|-27%
|-800
（第二版更新半日股價表現）
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