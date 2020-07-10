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【新股IPO】7新股今日登場　思摩爾半日升127% 一手賺15700元（第二版）

金融經濟 12:27 2020/07/10

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【新股IPO】7新股今日登場　歐康維視生物升開市升1.9倍

7隻新股今日登場，當中以歐康維視生物  （01477） 表現最搶眼，開市報元43元，較定價14.66元升逾1.9倍，半日升幅收窄至158%，報37.8元，每手500股，不計手續費賺11,570元。

電子煙巨頭思摩爾 （06969） 熱度亦不俗，首掛高開126%，高見29.2元；半日仍漲逾1倍，最新報28.1元，成交高達62.5億元。以定價12.4元計算（不計手續費），每手賺15,700元。

此外，永泰生物 （0698） 高開2成後，升幅拉大，半日報15.22元，升38%，按定價11元（不計手續費）計算，一手賺4,220元。

物管股方面，正榮服務 （06958） 及綠城管理 （09979） 現分別升12%和28%，最新報5.09元、3.2元，不計手續費，一手有賺540元和700元。

股份 定價 開市 升幅（%） 半日升幅 每手賬面賺（元）
歐康維視生物
（01477） 		14.66元 43元 193% 158% 11570
思摩爾國際
（06969） 		12.4元 28元 126% 127% 15700
永泰生物
（06978） 		11元 13.4元 21.8% 38% 4220
正榮服務
（06958） 		4.55元 4.86元 6.8% 12% 540
綠城管理
（09979） 		2.5元 2.65元 6% 28% 700
虎視傳媒
（01163） 		0.86元 1.05元 22.1% 36% 775
中國蜀塔
（08623） 		0.3元 0.22元 -26.7% -27% -800

（第二版更新半日股價表現）

相關文章：【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

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