【新股IPO】7新股今日登場　思摩爾全日升1.5倍 一手賺18,600元（第三版）

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【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假 香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
7隻新股今日登場，當中以電子煙巨頭思摩爾 （06969） 表現最搶眼，首掛高開126%，全日收報31元，亦為全日最高位，較定價升1.5倍，成交高達85億元。以定價12.4元計算（不計手續費），每手賺18,600元。
歐康維視生物 （01477） 開市報元43元，較定價14.66元升逾1.9倍，全日升幅收窄至152%，報37元，每手500股，不計手續費賺11,170元。
此外，永泰生物 （06978） 高開2成後，升幅拉大，全日報15.48元，升40.7%，按定價11元（不計手續費）計算，一手賺4,480元。
物管股方面，正榮服務 （06958） 及綠城管理 （09979） 分別升23%和30%，收報5.6元及3.25元，不計手續費，一手賺1050元和750元。
|股份
|定價
|開市
|升幅（%）
|全日升幅（%）
|每手賬面賺（元）
|歐康維視生物
（01477）
|14.66元
|43元
|193%
|152%
|11,570
|思摩爾國際
（06969）
|12.4元
|28元
|126%
|150%
|18,600
|永泰生物
（06978）
|11元
|13.4元
|21.8%
|40.7%
|4,480
|正榮服務
（06958）
|4.55元
|4.86元
|6.8%
|23%
|1,050
|綠城管理
（09979）
|2.5元
|2.65元
|6%
|30%
|750
|虎視傳媒
（01163）
|0.86元
|1.05元
|22.1%
|24.4%
|525
|中國蜀塔
（08623）
|0.3元
|0.22元
|-26.7%
|-27.7%
|-830
（第二版更新半日股價表現）
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