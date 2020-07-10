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【新股IPO】7新股今日登場　思摩爾全日升1.5倍 一手賺18,600元（第三版）

金融經濟 16:36 2020/07/10

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【新股IPO】7新股今日登場　歐康維視生物升開市升1.9倍

7隻新股今日登場，當中以電子煙巨頭思摩爾 （06969） 表現最搶眼，首掛高開126%，全日收報31元，亦為全日最高位，較定價升1.5倍，成交高達85億元。以定價12.4元計算（不計手續費），每手賺18,600元。

歐康維視生物  （01477） 開市報元43元，較定價14.66元升逾1.9倍，全日升幅收窄至152%，報37元，每手500股，不計手續費賺11,170元。

此外，永泰生物 （06978） 高開2成後，升幅拉大，全日報15.48元，升40.7%，按定價11元（不計手續費）計算，一手賺4,480元。

物管股方面，正榮服務 （06958） 及綠城管理 （09979） 分別升23%和30%，收報5.6元及3.25元，不計手續費，一手賺1050元和750元。

股份 定價 開市 升幅（%） 全日升幅（%） 每手賬面賺（元）
歐康維視生物
（01477） 		14.66元 43元 193% 152% 11,570
思摩爾國際
（06969） 		12.4元 28元 126% 150% 18,600
永泰生物
（06978） 		11元 13.4元 21.8% 40.7% 4,480
正榮服務
（06958） 		4.55元 4.86元 6.8% 23% 1,050
綠城管理
（09979） 		2.5元 2.65元 6% 30% 750
虎視傳媒
（01163） 		0.86元 1.05元 22.1% 24.4% 525
中國蜀塔
（08623） 		0.3元 0.22元 -26.7% -27.7% -830

（第二版更新半日股價表現）

相關文章：【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

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