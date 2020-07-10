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恒指跌逾260點失二萬六關　ATMX回吐四大內銀跌1%（不斷更新）

金融經濟 09:59 2020/07/10

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納指創新高惟油金價回吐　亞太區股市早段偏軟（不斷更新）

美股收市個別發展，道指及標普500指數下跌，但納斯達克指數連升第二日， 創紀錄新高兼收市新高。新冠肺炎疫情肆虐，在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格與港股收市價比較，全線下跌。油價及金價亦下跌，亞太區股市今早偏軟。紐約時段港元滙價再度觸發7.75強方兌換保證，金管局承接美元，沽出19.91億港元。

【09：55】阿里健康 （00241） 再遭主要股東雲鋒基金減持，該股最報22.65元，跌3.8%。阿里健康開市前錄兩手大額成交，共涉1.54億股。銷售文件顯示，雲鋒基金旗下的Innovare Tech Limited昨日收市後在市場配售1.369億股阿里健康股份，配售價介乎22.65元至22.85元，較昨日收市價折讓3%至3.8%，套現最多31.2億元。

阿里健康遭雲峰投資旗下減持套現31億　現挫近4%

【09：46】隔晚美股科技股強勢，推動納指創新高，美國中概股也飆漲。惟港股科技股今早未承接升勢，騰訊 （00700） 最新跌1.1%，報557元；阿里巴巴 （09988） 最新跌2%，報256.4元；美團 （03690） 跌0.7%，報208.4元；網易 （09999） 跌0.3%，報154元；京東 （09618） 跌0.8%，報263.8元。昨上試招股價的小米 （01810） 跌0.4%，報16.78元。

【09：40】港區國安法生效，美國擬出招制裁，外電昨引述消息指，「工中建農」等國有內銀已作最壞打算，預期最差情況下將被停止兌換美元及美元結算，並已籌備緊急措施。內銀板塊今日普遍下挫，四大內銀跌約1%，招行  （03968）  跌1.8%、交行 （03328） 跌1.5%。

恒指最新報25940點，報269點或1.03%，失二萬六關。

【09：20】恒指於競價時段跌278點，報25932點。

【09：15】7月期指低開221點，報26025點；8月期指低開203點，報26029點。

【08：50】東京股市早市偏軟，日經指數0.06%；韓股最新跌0.6%

疫情 美股 香港股票 指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 金價 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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阿里健康遭雲峰投資旗下減持套現31億　現挫近4%

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