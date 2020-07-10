【港股市況】恒指U盤前跌508點報25701點　疫情惡化港視逆市升近7%（不斷更新）

▲ 納指創新高惟油金價回吐 亞太區股市早段偏軟（不斷更新）

美股收市個別發展，道指及標普500指數下跌，但納斯達克指數連升第二日， 創紀錄新高兼收市新高。新冠肺炎疫情肆虐，在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格與港股收市價比較，全線下跌。油價及金價亦下跌，亞太區股市今早偏軟。紐約時段港元滙價再度觸發7.75強方兌換保證，金管局承接美元，沽出19.91億港元。

【16：00】恒指U盤前跌508點報25701點。

【15：58】受累各地疫情惡化，國泰 （00293） 跌5.4%，報6.77元，跌穿7元關口，創11年低。

【15：31】新冠肺炎疫情反彈，疫情受惠股香港電視 （01137） 升6.9%，報5.9元，盤中曾高見5.93元，創1個月高。另外，口罩概念股共享集團 （03344） 見炒作，盤中曾高見0.027元，升1.7倍，現升70%報0.017元。共享集團近日宣布，向獨立第三方收購大拓投資66%股權，後者透過附屬珠海遠望騰達於中國從事外科口罩生產及銷售，代價1,272萬元。

【15：16】安踏 （02020） 最新跌7.7%，報72.8元。花旗發表研究報告指，安踏上半年表現較市場預期失望，其上半年經營業績按年跌兩成半，純利則按年跌兩成半至三成半，遜市場預期。另外，李寧 （02331） 挫6%；裕元 （00551） 挫3.3%。

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【15：09】港股跌幅擴大，恒指最新跌612點，報25,598點。國壽 （02628） 跌逾7%，是表現最差藍籌，其次是新世界（暫定股份代號：02909 ）及舜宇 （02382） ，分別跌6.5%及5.2%。

【14：51】中銀香港 （02388） 跌逾3%，最新報22.7元。外電引述消息指，「工中建農」等國有內銀已就美國計劃出招制裁作最壞打算，預期最差情況下將被停止兌換美元及美元結算，中行 （03988） 預測最壞情況為旗下中銀香港 （02388） 可能沒有足夠美元向客戶兌付而造成擠提。

【14：13】中國社保基金、國家集成電路基金等的減持計劃，使A股熱炒情緒降溫，內地股市8連漲後下跌。另一邊廂，外電昨引述消息指，「工中建農」等國有內銀已就美國計劃出招制裁作最壞打算，預期最差情況下將被停止兌換美元及美元結算，並已籌備緊急措施。內銀股、內險股及內地券商股齊齊受壓。

建行 （00939） 現跌逾2%、農行 （01288） 跌2.3%、工行 （01398） 跌2.2%、中行 （03988） 跌1.4%。

【13：23】恒指午後曾跌524點，低見25686點。國壽 （02628） 最新報19.52元，跌6.6%，為表現最差藍籌。

【13：09】本港新冠肺炎疫情惡化，港股午後跌幅擴大，最新跌466點，報25,743點。騰訊 （00700） 跌逾2%，報550.5元。阿里巴巴 （09988） 亦跌2.4%，報255.2元。小米 （01810） 於17 元關口爭持，最新報17.04元，升1.2%。

【12：05】本港恐爆發第三波新冠肺炎疫情，恒指半日跌307點，午收25,902點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 再遭高層減持，半日跌1.7%，午；收553.5元；阿里巴巴 （09988） 亦跌1.8%，午收256.8元，美團 （36980） 續升，盤中再創新高，高見213.4元，午收210.6元，升0.4%；小米 （01810） 升1%，午收17.02，重上招股價。

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路透社引述美國官員消息指，華府計劃本周推出新監管規則，禁止聯邦政府招標合同商使用五間中資企業的產品或服務，當中包括華為、中興 （00763） 、海康威視（深：002415），料將於下月13日生效。中興半日跌3%，午收26.55元。另外，舜宇光學 （02382） 跌3.5%，報142.2元。

紐約期油跌穿40美元，油股受壓，中石油 （00857） 半日跌2.4%、中海油 （00883） 跌1.1%、中石化 （00386） 跌1.7%。

【11：52】第三波新冠肺炎疫情爆發，消息指本港今日新增至少30宗本地感染個案，包括水泉澳邨明泉樓11名居民。

【11：30】比亞迪半導體傳考慮在科創板或創業板A股上市，比亞迪 （01211） 漲逾4%，最新報77.9元，成交額6.9億元。另外，富瑞發表研究報告指，比亞迪的口罩業務將推動公司下半年盈利按年增長559%，將其H股目標價上調36%至87.6港元，維持「買入」投資評級。

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【11：20】7隻新股今日登場，歐康維視生物 （01477） 升幅急收窄，該股開市報43元，較定價14.66元升1.9倍，最新報38.5元，升幅收窄至1.6倍。每手500股，不計手續費賺11,920元。

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【11：16】國家民航局公布數據顯示，6月份旅客運輸量3,073.9萬人次，按年下降42.4%；今年上半年，旅客人數按年下降45.8%至1.5億人次。內航股偏軟，東航 （00670） 0.7%，報2.88元；南航 （01055） 跌1.9%，報3.67元；國航 （00753） 跌2%，報4.92元。

【10：52】ATM股價個別發展，騰訊 （00700） 股價跌幅擴大，最新跌1.6%，報554元；阿里巴巴 （09988） 亦跌1.6%，報257.4元；美團 （03690） 曾創新高，盤中高見213.4元，最新報210元，成交額20.5億元。

騰訊高層十日內連環減持套現約2.6億元。據聯交所股權披露，繼總裁劉熾平後，獨立非執行董事Ian Charles Ston於7月6日、8日合共減持2萬股，共涉資1057萬元。

騰訊獨立非執董減持涉資1056萬 十日內高層連環套現共2.6億

【10：35】券商板牌回吐，光大證券 （06178） 昨錄北水淨流出約1900萬元，最新跌近1成，報9.6元；海通證券 （06837） 跌4.2%；中信建投 （06066） 跌5%；中國銀河 （06881） 跌5%；招商證券 （06099） 跌6.6%；中信証券 （06030） 跌4.9%；華泰 （06866） 跌4.9%；廣發 （01776） 跌2.8%。

【10：34】李氏大藥廠 （00950） 考慮可能分拆專門從事眼科藥品之開發、製造及營銷業務上市。該股今早最多升28%，高見6.13元，現升23.8%，報5.92元，成交額4218萬元。

【10：23】內險股普偏回吐，中國太保 （02601） 公布首6個月保費收入按年增4%，股價最新跌3.3%，報25.2元，盤中低見25.05元。國壽 （02628） 亦回吐逾4%，最新報19.98元，跌穿20關。中國平安 （02318） 亦跌逾1%，最新報88.7元。

【10：18】中芯 （00981） 強勢持續，最新升4.6%，報41.8元，成交額20.15億元。

【10：12】小米 （01810） 跌轉升，重返17元招股價，最新升3.6%，報17.44元元，成交額13.7億元。網易 （09999） 亦倒升1.9%，最新報157.4元。

【小米股價】小米重返招股價高見17.5元 上市滿兩周年

【10：10】思捷 （00330） 爆發股權爭奪戰，周三（8日）接獲第二大股東North Point Talent Limited書面呈請要求，要求公司召開股東特別大會以考慮及處理委任新管理層及罷免現任管理層。思捷今早復牌後急彈，盤中高見1.81元，最新報1.54元，升75%，成交額2350萬元。

【ESPRIT】思捷遭莊友堅妻羅琪茵逼宮 復牌急彈7成

維他奶羅氏家族成員、中南證券莊友堅太太羅琪茵本周披露，經North Point Talent Limited 增持思捷，持股由4.93%，增至12.89%，涉資約1.2億元。

【09：55】阿里健康 （00241） 再遭主要股東雲鋒基金減持，該股最報22.65元，跌3.8%。阿里健康開市前錄兩手大額成交，共涉1.54億股。銷售文件顯示，雲鋒基金旗下的Innovare Tech Limited昨日收市後在市場配售1.369億股阿里健康股份，配售價介乎22.65元至22.85元，較昨日收市價折讓3%至3.8%，套現最多31.2億元。

阿里健康遭雲峰投資旗下減持套現31億 現挫近4%

【09：46】隔晚美股科技股強勢，推動納指創新高，美國中概股也飆漲。惟港股科技股今早未承接升勢，騰訊 （00700） 最新跌1.1%，報557元；阿里巴巴 （09988） 最新跌2%，報256.4元；美團 （03690） 跌0.7%，報208.4元；網易 （09999） 跌0.3%，報154元；京東 （09618） 跌0.8%，報263.8元。昨上試招股價的小米 （01810） 跌0.4%，報16.78元。

【09：40】港區國安法生效，美國擬出招制裁，外電昨引述消息指，「工中建農」等國有內銀已作最壞打算，預期最差情況下將被停止兌換美元及美元結算，並已籌備緊急措施。內銀板塊今日普遍下挫，四大內銀跌約1%，招行 （03968） 跌1.8%、交行 （03328） 跌1.5%。

恒指最新報25940點，報269點或1.03%，失二萬六關。

【09：20】恒指於競價時段跌278點，報25932點。

【09：15】7月期指低開221點，報26025點；8月期指低開203點，報26029點。

【08：50】東京股市早市偏軟，日經指數0.06%；韓股最新跌0.6%