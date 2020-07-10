【ESPRIT】莊友堅妻羅琪茵增持思擬後即逼宮　復牌半日彈77%

▲ 莊友堅太太、維他奶羅氏家族成員羅琪茵增持思捷後，即「逼宮」更換管理層。

昨日停牌的思捷 （00330） 發通告指，周三（8日）接獲第二大股東North Point Talent Limited書面呈請要求，要求公司召開股東特別大會以考慮及處理委任新管理層及罷免現任管理層。股權爭奪戰下，思捷股價今早飈升，最高升逾1倍見1.82元，半日升77%，報1.56元，成交額3920萬元。思捷停牌前報0.88元。

維他奶 （00345） 羅氏家族成員、中南證券莊友堅太太羅琪茵本周申報，經North Point Talent Limited 增持思捷，持股由4.93%增至12.89%，涉資約1.2億元。

思捷公告有關事項包括：– 「考慮並通過以下有關選任及罷免（如適當）下列每位人士為公司董事會的董事並於股東特別大會當日即時生效之普通決議案：

（1）委任 Marc Andreas TSCHIRNER為公司的執行董事，並且即時生效；

（2）委任邱素怡為本公司的執行董事，並且即時生效；

（3）委任黃鴻威為本公司的執行董事，並且即時生效；

（4）罷免 Anders Christian KRISTIANSEN為公司董事，並且即時生效；

（5）罷免 Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES為公司董事，並且即時生效；

（6）罷免於2020年7月7日或以後直至股東特別大會舉行時間前之任何一位（多位）被委任為公司的董事，並且即時生效。」

North Point Talent Limited持有思捷12.74%股權。股份於昨日停牌，並申請於今日復牌。

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