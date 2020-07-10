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納指創新高ADR全線下跌　油價金價齊跌

金融經濟 08:24 2020/07/10

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納指創新高ADR全線下跌　油價金價齊跌

納指創新高

美股收市個別發展，道指及標普500指數下跌； 納指在個別大型科技股支持下上升。道瓊斯工業平均指數反覆下跌， 跌穿26000點關， 最多跌543點， 低見25523點； 收報25706點， 跌361點， 跌1.39%。標準普爾500指數收報3152點， 跌17點或0.56%。

納斯達克指數連升第二日， 創紀錄新高兼收市新高， 高見10578點， 是紀錄新高； 收報10547點， 是收市新高， 升55點或0.53。

港股ADR跌68點

在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 與港股收市價比較， 全線下跌。藍籌股當中， 滙控 （00005） ADR折合港元計收報36.46元， 較本港收市低0.64元； 騰訊 （00700） ADR收報552.42元， 低10.58元。

紐約期油跌穿40美元

新冠肺炎疫情持續，可能令美國重新實施隔離封鎖措施，打擊原油需求。另外，上周美國原油庫存意外增加565.4萬桶，市場本來預期會減少311.4萬桶﹐令油價受壓。

紐約8月期油跌穿每桶40美元； 收報每桶39.62美元， 跌1.28美元或3.13%。倫敦9月布蘭特期油收報每桶42.35美元， 跌94美仙或2.17%。

紐約期金終止三連升

投資者先行獲利，紐約8月期金終止三連升， 在近9年高位稍為回落， 仍然企穩每安士1800美元關； 收報每安士1803.8美元， 跌16.8美元或0.92%。

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責任編輯：吳敏芳
 

疫情 美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國

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