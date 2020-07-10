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【阿里巴巴】阿里巴巴目標創造10萬億消費額　主席張勇首次發表致股東的信

金融經濟 08:01 2020/07/10

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阿里巴巴股價近期大勇，市值達5萬億元水平。圖為董事會主席兼首席執行官張勇。

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇，在年報發表給股東的信。同時發表2036年的願景，目標服務全世界20億消費者，助1000萬中小企業盈利，創造1億就業機會。而2024年的戰略目標，則為推進全球化戰略，服務10億消費者，在平台創造10萬億人民幣的年度消費額。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0710/2020071000014_c.pdf

尊敬的投資者：

感謝你們一直以來對阿里巴巴的支持、信任和幫助。

這是我第一次以阿里巴巴集團董事會主席的身份給你們寫信。當你們看到這封信的時候，2020年已過去一半，這半年所發生的一切，對整個世界，對我們所有人都是前所未有的考驗，也必將對未來經濟和社會帶來深刻影響。

即使到今天，新冠肺炎疫情的全球大流行，仍然給整個世界帶來強烈的不確定性。任何一個組織、任何一個市場主體都無法獨善其身，更無法憑一己之力戰勝它。這是人類所面對的共同挑戰。但我們始終相信，在所有高度的不確定性中，永遠存在一些高度的確定性。面向未來的最大確定性，就是整個經濟和社會生活全面走向數字化的大趨勢。疫情讓人們從根本上重新思考我們和世界的關係，也讓我們在生活、工作、教育、企業經營、社會治理等方面培養了全新的數字化的方式。數字化在今天變得無處不在。

過去這一年，我們迎來了阿里巴巴的第20個周年。阿里巴巴的20年，得益於中國互聯網和數字經濟的高速演進，得益於社會經濟的蓬勃發展。阿里巴巴和社會的發展同頻共振，同呼吸共命運。20年來，阿里巴巴也一直在為數字經濟時代的到來做準備。到今天，我們已經形成覆蓋商業、金融、物流、雲計算大數據等的數字經濟體，也因為這樣的大發展，帶來了覆蓋
全球數億消費者、數千萬商家、服務商和合作夥伴的立體生態。一路以來，我們不僅在互聯網中構建起全新的商業世界，也在努力幫助實體經濟的各個產業全面擁抱數字化，實現兩者的融合創新。我們從作為全球電子商務的「水電煤」，正成為各行各業走向數字化的基礎設施。

疫情讓我們對「基礎設施」這幾個字，有了更真實而深刻的理解。疫情中，阿里巴巴充分利用我們的商業、金融、物流、雲計算等數字化基礎設施，參與到全球抗擊疫情、保障民生、恢復經濟的行動中。阿里巴巴過去20年的成長，感恩於這個社會、感恩於這個時代。而感恩的最好方式，就是能夠為解決社會的共同問題，推動時代發展做出我們的貢獻。疫情帶來的挑戰為我們提供了全面回報社會的機會，這是我們應有的責任和擔當。

儘管受到疫情挑戰， 在剛剛結束的財政年度中，阿里巴巴依然完成了五年前既定的戰略目標，實現了本財年1萬億美元的交易總額。相對於如今超6萬億美元的中國社會商品零售總額，1萬億美元是個重要的里程碑。我們的下一個目標，是服務中國10億消費者，在阿里平台上實現人民幣10萬億元的消費規模，並基於此全面走向全球化，我們希望在未來五年內儘早完成這一目標。在更長時間內，我們希望到2036年，能夠服務全球20億消費者，創造1億就業機會，幫助超過1,000萬中小企業盈利。面向未來實現這些戰略目標，我們將繼續堅持「全球化、內需、雲計算大數據」三大戰略——全球化是我們的長期之戰，內需是我們的基石之戰，雲計算大數據是我們的未來之戰。

同樣在過去的一年，我們共同見證了一系列重大時刻。阿里巴巴核心系統實現整體上雲，為未來的雲原生建設奠定了基礎。我們回到香港二次上市，完成了回家之旅。王堅博士則作為中國民營企業的代表，首次當選為中國工程院院士，這是我們所有阿里人的驕傲，也代表了阿里技術人多年的信念和支持！

創意造言，皆不相師。阿里巴巴過去的20年，也是不斷自我創新的20年，不斷誕生新物種的20年。無論是淘寶、支付寶、菜鳥、阿里雲，還是近年破土而出的釘釘、盒馬、淘寶直播，每個新物種的誕生，都為消費者的美好生活、商業的進步、社會的發展帶來了新的推動，都不同程度重新定義了生活和生產經營方式。從數字商業，到數字金融、物流、雲計算等各個基礎設施的形成，也為整個社會基於這些基礎設施孕育更多新物種新創新提供了可能。

阿里巴巴的20年，也是競爭中求變的20年，競爭讓我們變得更好，競爭讓我們變得更有創造力，競爭讓我們成為造風者。在日新月異的數字化浪潮中，只有那些真正從零到一、從無到有、持續為客戶創造價值的創新，才經得起歷史的考驗。阿里巴巴的獨特之處在於，我們始終堅持自我，始終堅信客戶價值是一切創新的原點。阿里巴巴的20年，就是自身不斷孕育新物種，不斷幫助客戶、合作夥伴孕育新物種的20年。我們將一如既往建設好面向數字經濟時代的基礎設施，為未來投入，為未來孵化，讓阿里的創新為社會帶來更多美好。

在阿里巴巴20周年之際，我們明確提出「做一家活102年的『好』公司」的願景。我們正站在歷史交匯的重要節點，也正面臨再次檢驗使命的時刻。阿里巴巴的終極目標，就是為社會創造價值，更好地解決社會問題，變阿里巴巴的能力為中小企業發展的能力，為整個社會進步的動力。我們希望社會因為阿里而多一份美好。我們也堅信，社會好了，經濟好了，生活好了，阿里才會更好！

張勇
董事會主席兼首席執行官
阿里巴巴集團控股有限公司

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