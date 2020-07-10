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【港股開市】美股顯著下跌　恒指恐失守26000點

股樓投資 09:49 2020/07/10

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美國疫情未減，道指及標普500指數分別跌1.4%及0.6%，納指則彈0.5%，交易時段曾創新高。恒指今早低開278點失26000點，加上傳出美國擬出手懲罰內銀等，料日內未必能企穩26000點。

恒指牛熊證維持在6:4，熊證重貨在26800點至26899點，達到1628張期指，而牛證重貨區在24900點至24999點，對應1108張期指，留意資金開始部署「近牛」，25100點至25124點的牛證街貨新增近500張期指。

走勢方面，恒指本周在26800點附近遇阻後反彈無力，或需再試25800點的支持。消息面上除了美股下跌，內地打擊非法配資，香港疫情爆發第三波，都不利大市，若恒指失守25800點，下一步要看25300點。

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股ADR 熊證 牛證 恒生指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 低水 牛熊證 ADR

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