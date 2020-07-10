【新股IPO】（不斷更新！）永泰生物6978首日掛牌升41%，一手帳面賺4,480元

永泰生物（06978）被視為行業黑馬，今日掛牌股價高開近22%，最高曾升至16.86元，低見13.32元，全日收15.48元，較招股價11元升近41%；成交7,362萬股，涉資10.99億元。每手1,000股計，一手帳面賺4,480元。

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永泰生物昨日暗盤表現已未如歐康維視生物（01477），不過也未算失禮。昨日暗盤平開報11元，其後升幅擴大，最高曾見13.9元，暗盤收市報13.4元，較招股價升21.8%；成交611萬股，涉資7,910萬元；以每手1,000股計，帳面賺2,400元。

該股超額認購逾258倍，一手中籤率20%；經重新分配後，公開發售股數增至50%，以上限11元定價；建銀國際及國信證券為聯席保薦人。

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