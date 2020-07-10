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【新股IPO】（不斷更新！）歐康維視生物1477首日掛牌 開巿升1.9倍

股樓投資 11:05 2020/07/10

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內地眼科醫藥平台歐康維視生物（01477）今日矚目登場，即使港股下跌，首日掛牌表現仍如市場預期，開市報43元，較招股價14.66元升1.9倍。成為今日掛牌的7隻新股中，表現最好。早上約11點20分，股價回軟，現報38.5元。

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事實上，歐康維視生物在昨日暗盤交易時，已將其他新股大幅拋離，暗盤收報43.9元，以每手500股計，一手帳面賺14,620元；到底今日收市能否突破暗盤，４點自有分曉！

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歐康維視生物錄得超額認購逾1,894倍，一手中籤率僅5%，經重新分配後，公開發售股數增至50%；認購300手，即15萬股才穩中一手；摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

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撰文 : 張以正

醫藥股 IPO 歐康維視生物－B（01477） 香港股票

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