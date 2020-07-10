【新股IPO】（不斷更新！）歐康維視生物1477首日掛牌 開巿升1.9倍

內地眼科醫藥平台歐康維視生物（01477）今日矚目登場，即使港股下跌，首日掛牌表現仍如市場預期，開市報43元，較招股價14.66元升1.9倍。成為今日掛牌的7隻新股中，表現最好。早上約11點20分，股價回軟，現報38.5元。

相關文章 【新股IPO】（不斷更新！）明日7新股登場 邊隻會跑出？

相關文章 【新股IPO】抽新股最緊要識揀 今輪新股跑出板塊原來係....

事實上，歐康維視生物在昨日暗盤交易時，已將其他新股大幅拋離，暗盤收報43.9元，以每手500股計，一手帳面賺14,620元；到底今日收市能否突破暗盤，４點自有分曉！

相關文章 【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！

歐康維視生物錄得超額認購逾1,894倍，一手中籤率僅5%，經重新分配後，公開發售股數增至50%；認購300手，即15萬股才穩中一手；摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！