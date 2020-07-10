【美股收市】納指連續兩日收市破頂 道指跌361點

美股個別發展，納指再創即市及收市新高，連續兩日收市破頂。美國上周首次申領失業救濟人數降至131.4萬，優於市場預期。市場繼續關注冠狀病毒疫情及其經濟影響。美國確診病例數已超過300萬宗，佔全球總數的四分之一。

大型科網股升勢持續，帶動納指周三收市破頂後，周四再創即市新高，高見10578點，其後跟隨大市回落最多112點，午市扳回跌勢。惟受美國疫情惡化影響，當地新增確診逾6萬宗，再創單日新高紀錄，加上巨企業績遜預期，道指早段一度跌逾500點。

道指早段曾跌543點，本港今晨4時（即收市），跌361點，報25706點；標指跌17點，報3152點；納指升55點，報10547點。歐洲股市下跌，Stoxx 600指數收市跌0.8%，英法股跌1.7%及1.2%，德股跌不足0.1%。

標指11個板塊9個下跌2個上升，非必需消費品股升逾0.7%最佳，科技股強勢持續，資訊科技股升逾0.3%；能源股挫逾4.8%最傷，金融及工業股齊跌逾2%，公用、原材料及醫療保健股跌1.3%、0.9%及0.8%。

道指30隻成份股僅5隻上升，沃爾瑪（美：WMT）擬本月將推出會員計劃，與亞馬遜競爭，股價升2.7%居首，思科（美：CSCO）亦升1.9%。兩大藍籌油企埃克森美孚（美：XOM）及雪佛龍（美：CVX）跌逾4%。

納指今年25次刷新收市新高，受惠大型科網股跑贏大市。FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet）周四早段普遍向好，惟午市升幅收窄甚至倒跌，尾市反覆回升，微軟（美：MSFT）亦好淡爭持，尾市股價升0.7%。

近期熱炒的電動車品牌特斯拉（美：TSLA）周三回吐1.7%後，周四早段曾升3.1%，升穿1,400美元水平，高見1,408.56美元，尾市升幅收窄至逾2%。同業Nikola（美：NKLA）周三急彈34%後，周四續漲最多10.8%。

道指成分股之一的連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）一度挫10%，主因上季業績遜市場預期，每股盈利僅83美仙，遠低於預期的1.19美元，全年展望也令市場失望，尾市仍跌8%。

美元先跌後升，美滙指數尾市升0.4%，報96.77；歐元跌0.4%，報1.1285美元；日圓升0.1%，報107.2兌1美元，每百日圓兌7.2296港元。

美國上周首次申領失業救濟人數減少9.9萬、至131.4萬人，勝預期的137.5萬人，亦為近4個月低位；波動較少的4周平均數減少6.3萬、至143.7萬人；持續申領人數減少69.8萬、至1,806.2萬人。

由於申領失業救濟的數據優於預期，現貨金觸及1,816.15美元的9年高位後稍回，尾市跌0.3%，報1,803.61美元；但美債價升息跌，10年債息尾市跌逾5點子，報0.6086厘。

疫情惡化，令市場憂慮原油需求下降，油價走弱。紐約期油收跌1.28美元，跌幅3.13%，報39.62美元；布蘭特期油跌2.3%，報42.3美元。

