美股午市跌勢稍為紓緩，美國疫情惡化，加上巨企業績遜預期，大市早段沽壓頗大，道指曾跌逾540點，納指即市再創新高後亦見回吐最多112點，其後轉升。市場避險情緒升溫，美債價升息跌，10年期債息曾跌逾5點子至0.6103厘。

本港今晨1點30分，道指跌324點，報25742點；標指跌19點，報3150點；納指升24點，報10516點。

標指11個板塊9個下跌2個上升，科技股強勢持續，資訊科技股逆市升逾0.2%，非必需消費品股微升0.1%；能源股挫3.8%最傷，金融股亦跌2.3%，工業、公用、原材料及醫療保健股跌1.7%、1.6%、1.2%及1%。

道指成分股之一的連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美︰WBA）一度挫10%，主因上季業績遜市場預期，每股盈利僅83美仙，遠低於預期的1.19美元，全年展望也令市場失望，午市暫跌8.4%。

美滙指數先跌後升，午市升0.3%，報96.74；歐元跌0.3%，報1.1292美元；日圓持平，報107.26兌1美元，每百日圓兌7.2255港元。

美國上周首次申領失業救濟人數減少9.9萬、至131.4萬人，勝預期的137.5萬人，亦為近4個月低位；波動較少的4周平均數減少6.3萬、至143.7萬人；持續申領人數減少69.8萬、至1,806.2萬人。

由於申領失業救濟的數據優於預期，現貨金觸及1,816.15美元的9年高位後稍回，午市失守1800關，跌0.5%，報1,799.59美元。

疫情反彈，令市場憂慮原油需求下降，油價走弱。紐約期油午市跌2.9%，報39.7美元；布蘭特期油跌2.2%，報42.35美元。

