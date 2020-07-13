【有盈退休】曾智華：大水漫灌，退潮甩褲

本周一，早上開始，枱頭電話響過不停，因不少老友視小弟為「投資明燈」，猛問：「碌sir，咁升法，假假地，應否清倉止賺？」

但另一類則問：「好似大牛市開始，應否立即食住個升勢搭轉順風車？」

其實，個市並非「顛顛地」，而是，正在「大水漫灌」，安定人心，製造「繼續跳舞」感覺。

以前的政治領袖，尤其堅守資本主義的，都不會用「有形之手」去干預經濟，尤其股市。

但2008年金融海嘯之後，位位總統、首相或總理皆知，若任由市冧，必定民怨沸騰，矛頭直指中央，影響自己執政地位。於是，不知是天才或亂撞，撞出一個「量化寬鬆」，凡有經濟下瀉危機，就狂印銀紙掃股票掃債券。經過十二年，美國玩到出神入化。中國呢？功力亦唔弱。

前晚「基金B」約晚飯，此君乃國際大機構老總，笑到見牙唔見眼：「碌sir，最近單單一隻中芯國際已令我賺到變肥豬，所以要搵你歎刺身，洗咁啲『不義之財』，哈哈哈。」

點解叫「不義之財」，因早於三、四月時，佢哋成棚揸住億億聲美金資產的基金大鱷，皆被「召見」，話明請大家多多關注幾隻股，尤其香港交易所（00388） 、騰訊控股（00700）及中芯國際（00981），因有「戰略性」需要！

不用講明，大家心領神會。因中美「開波」，某啲股份，必須快速穩固及發展，以符合國家利益。

香港國際金融中心地位無可取代，正因在這個城市，國家可以充份利用其資金自由出入，平衡外國的針對性部署。

簡單如晶片，透過香港海量集資，即有資金高速發展，以應付國際性封鎖。

於是，中蕊國際就「黃袍加身」矣。

另外，國安法令香港陷入政治低氣壓，民心低沉，點搞？一於舞到個股市短暫飛升，人人有錢賺！

不過，大水漫灌並非凡股皆灌，只集中灌「自己友」，大家睇路！同時，要知絕難長期如此，故隨時會退潮，到時，走唔甩的，當然不是我老友「基金B」一類「春江鴨」，而是，被沖甩褲的萬計傻下傻下散戶！