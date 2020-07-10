【準買家注意】 疫情爆發第三波 住宅按揭為否再現「大塞車」？

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，不少機構逐重啟數月前的防疫措施，本港龍頭地產商之一的恒基地產周四（9日）也向員工發出通告指，於周五（10日)開始重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，暫定為期兩星期。市場也傳出大型大型銀行或快將開始安排員工分批在家工作，重啟2、3月份時疫情高峰期的部署。

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不過，今年初時多間大型銀行縮短分行辦公時間，甚至需要暫時關閉分行，也有安排總部員工分批在家工作，由於銀行部分審批按揭的程序務必要在公司進行，當時按揭審批的進度或多或少受到影響，按揭審批的時間由以往正常需時約1個月，部份個案拖長至2至3個月才完成，影響業主完成物業交易。

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市場擔心，若各大銀行再全線實施分批在家工作安排，置業人士申請按揭或會出現「大塞車」。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行按揭有機會受疫情影響，審批時間較長，但經過上次在家工作經驗，今次按揭申請處理料更為順暢，但建議準買家及業主預留更充足的成交期至三個月較為穩妥。準買家亦應準備充足的文件，加快申請按揭的進度。曹氏提醒，由於有疫情第三波爆發，個別銀行有機會收緊受疫情影響行業人士的入息審查，而非固定收入人士收入亦有機會打折扣，建議申請按揭前向多間銀行查詢。

▲ 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明

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