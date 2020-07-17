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【居屋2020】有片睇！　四大屋苑實地考察

iMTV＋ 17:31 2020/07/17

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新一期居屋即將接受申請。記者近日實地考察4個居屋項目，從購物、交通、消閒、景觀等方面，點評各屋苑的優點缺點，助各位讀者揀盤。

位處九龍市區、毗鄰鑽石山站的啟翔苑毫無疑問是今期樓王，但其餘3個屋苑也各有優點，馬鞍山錦駿苑鄰近屯馬綫車站，各項社區配套齊備；火炭彩禾苑已屆現樓，最快可以入伙；粉嶺皇后山山麗苑鄰近郊野公園，坐擁翠綠山景，更重要是，山麗苑最平單位入場費僅123萬元，綠表申請人付6萬元首期即可上車，白表申請人亦只需12.3萬元首期，價錢相當「親民」！

山麗苑

  • 位置︰粉嶺軍地前皇后山軍營
  • 單位數目︰3,222（共6座）
  • 樓高︰23至37層
  • 實用面積︰278至292平方呎（824伙）；376至385平方呎（1,368伙）；447至451平方呎（1,030伙）
  • 63折建議售價︰123萬至272萬元
  • 平均呎價︰5,443元
  • 預計落成︰2020至2021年

啟翔苑

  • 位置︰鑽石山彩虹道，屯馬綫鑽石山站上蓋
  • 單位數目︰940個（共2座）
  • 樓高︰33及39層
  • 實用面積︰295至298平方呎（113伙）；384至403平方呎（359伙）；489至502平方呎（468伙）
  • 63折建議售價︰229萬至513萬元
  • 平均呎價︰9,365元
  • 預計落成時間︰2022至2023年

錦駿苑

  • 位置︰馬鞍山，鄰近大水坑站
  • 單位總數︰2,079個（共5座）
  • 樓高︰37至40層
  • 實用面積︰311至323平方呎（117伙）；375至428平方呎（1,180伙）；441至494平方呎（728伙）
  • 63折建議售價︰199萬至406萬元
  • 平均呎價︰7,784元
  • 預計落成時間︰2022至2023年

彩禾苑

  • 位置︰火炭禾上墩街
  • 單位數目︰806（1座）
  • 樓高︰41層
  • 實用面積︰366至408平方呎（438伙）；439至507平方呎（250伙）；564至570平方呎（118伙）
  • 63折建議售價︰252萬元至489萬元
  • 平均呎價︰7,550元
  • 預計入伙︰2021年3月

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