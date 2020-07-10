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【新股IPO】三生製藥分拆三生國健於科創板上市　股價半日升半成

金融經濟 13:04 2020/07/10

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三生國健預期於科創板將發行合共約6162萬股股份，每股發售價為28.18元人民幣，集資總額約17.4億元人民幣。

三生製藥 （01530） 早前宣布計劃分拆從事開發、生產及銷售單克隆抗體藥物的三生國健於A股科創板上市。三生製藥表示，根據最新上市時間表，三生國健於下周一（13日）進行普通股的建議首次公開發售，並於7月22日掛牌。三生製藥半日升近半成，最新報12.9元，成交額5億元。

三生國健預期於科創板將發行合共約6162.1萬股股份，佔已發行股份總數約10%，每股發售價為28.18元人民幣，集資總額約17.4億元人民幣。所得款項將用於為三生國健的主要業務活動提供資金，並作為一般營運資本，以及用於支付發行開支。

三生製藥目前持有三生國健89.96%股權，三生國健上市後，持股將降至80.96%，仍為其附屬公司。

三生製藥表示，三生國健上市將量化三生國健股權的市場價格、為三生國健提供新的資金來源、提升企業及品牌知名度、提升企業管治、吸引人才加入三生國健，以及有助於三生國健及集團更專注於發展其各自的業務及進行策略規劃。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用IPO小工具

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