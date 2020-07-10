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【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）

金融經濟 16:19 2020/07/10

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美國擬出招制裁　傳五大內銀作最壞打算：被停美元結算及兌換

港區國安法生效，傳美國擬採取制裁懲罰中港，更不排除涉及金融層面。外電引述消息指，「工中建農」等國有內銀已作最壞打算，預期最差情況下將被停止兌換美元及美元結算，並已籌備緊急措施。

《路透》引述消息指，中行 （03988） 及工行 （01398） 目前估計在最差情況下，有機會被停止兌換美元及結算。消息人士形容，目前取態是「希望有最好的結果，但總要為最壞情況做好準備」。

內銀板塊今日普遍下挫，中行跌1.4%，建行 （00939） 跌1.8%，工行挫1.9%，農行 （01288） 、招行 （03968） 全日分別大跌2.6%和3.5%。

美國參眾兩院早前通過更辣的《香港自治法案》，法案不但容許對個人或實體施加制裁，更可以向與被制裁人士或企業有緊密交易的金融機構施以制裁。目前法案仍待總統特朗普簽署，市場目前估計特朗普簽署生效機會高。

國有內銀當中，據報農行取態較中性，並預期可能要應付美國將部分客戶列入黑名單。

《路透》又引述指消息指，亦有中資行透露，憂慮一旦被停止兌換美元，香港分行可能出現擠提情況。

中行、工行及農行並未有回覆《路透》查詢，人民銀行及中銀保監亦都未有即時回覆。

（第二版：更新股價）

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