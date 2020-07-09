【美股早市】藥房股Walgreens急挫 道指跌逾350點 納指破頂後倒跌

科網股升勢持續，納指在周三收市破頂後，周四再創即市新高，高見10576點；受到美國疫情反彈拖累，加上道指成分股之一的連鎖藥房Walgreens Boots Alliance業績差，道指曾跌367點。

連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）跌幅擴大至8.6%，主因上季業績遜市場預期，每股盈利僅83美仙，遠低於預期的1.19美元，而全年展望也令市場失望。

重磅科網股升幅收窄，FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet）升幅介乎0.1%至1.2%，Facebook和Netflix更倒跌0.7%和0.5%，微軟（Microsoft，美：MSFT）好淡爭持。

近期熱炒的電動車品牌特斯拉（Tesla，美：TSLA）周三回吐1.7%後，周四嘗試重回升軌，升0.8%，股價有望再次上試1400美元水平。同業Nikola（NKLA）周三急彈34%後，周四續漲2%。

美元持續偏軟，美匯指數微升0.1%，報96.48；歐元跌0.3%，報1.1299美元；英鎊拉鋸，報1.2615美元。

【美國經濟】上周首領失業救濟人數131.4萬 勝預期

申領失業救濟的數據優於預期，現貨金觸及1817.71美元的9年高位後稍回；美債價跌息升，10年美債息跌4點，報0.6234厘。

疫情反彈，油價下跌，紐約期油跌2.7%，報39.81美元；布蘭特期油跌2%，報42.43美元。

責任編輯：方賢