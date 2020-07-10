【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨

▲ 莎莎油塘分店一名任職收銀員工確診新型冠狀病毒肺炎。

莎莎國際 （00178） 連續兩日公布有員工確診新冠肺炎，周五表示，沙田馬鞍山新港城中心2311-12號舖分店，一名收銀員員工確診感染，分店即日起暫停營業，徹底清潔及消毒，確保員工及顧客安全。該莎莎分店內，所有員工及與該名員工有接觸的其他相關職員，將在家隔離14天。

莎莎補充，該員工居住沙田禾輋邨美和樓，7月8日起休假，9日晚確認深喉唾液樣本呈陽性反應。

莎莎股價今日偏軟，最新跌0.8%，報1.24元，成交額718萬元。

莎莎周四公布，旗下九龍油塘大本型1樓124號舖分店，收銀員員工確診感染新型冠狀病毒肺炎。油塘分店同樣即日起暫停營業14天，進行徹底清潔及消毒。

莎莎當時表示，油塘店確診員工自7月5日起因病請假一直沒有上班，公司於周四（7月9日）傍晚接獲通知，該名員工確診感染新型冠狀病毒肺炎。

莎莎呼籲曾於近日光顧及到訪馬鞍山、油塘分店的人士及顧客，請留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衞生防護中心熱線。

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