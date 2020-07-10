  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 20:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳

金融經濟 20:01 2020/07/10

分享：

莎莎連續兩日披露有員工確診，涉及油塘大本型、馬鞍山、沙田中心莎莎分店職員。

莎莎國際 （00178） 連續兩日公布有員工確診新冠肺炎。莎莎最新表示，旗下位於沙田中心3樓32B號舖分店，一名任職收銀員的員工確診感染新型冠狀病毒肺炎。目前油塘、馬鞍山及沙田中心分店均有員工確診感染新型冠狀病毒肺炎，已即時將有關分店暫停營業。

該名沙田中心確診員工，於7月8日曾與早前馬鞍山新港城分店確診的員工用膳，至7月10日確認深喉唾液樣本呈陽性反應，該名員工即日起休假。

新港城分店員工居沙田禾輋邨

較早前莎莎沙田馬鞍山新港城中心2311-12號舖分店，一名收銀員員工確診感染，分店即日起暫停營業，徹底清潔及消毒，確保員工及顧客安全。該莎莎分店內，所有員工及與該名員工有接觸的其他相關職員，將在家隔離14天。

莎莎補充，該員工居住沙田禾輋邨美和樓，7月8日起休假，9日晚確認深喉唾液樣本呈陽性反應。

油塘分店員工自7月5日起請假

莎莎周四公布，旗下九龍油塘大本型1樓124號舖分店，收銀員員工確診感染新型冠狀病毒肺炎。油塘分店同樣即日起暫停營業14天，進行徹底清潔及消毒。

莎莎當時表示，油塘店確診員工自7月5日起因病請假一直沒有上班，公司於周四（7月9日）傍晚接獲通知，該名員工確診感染新型冠狀病毒肺炎。

莎莎呼籲曾於近日光顧及到訪沙田中心、馬鞍山、油塘分店的人士及顧客，請留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衞生防護中心熱線。

相關文章：

【新冠肺炎】港鐵確診東鐵綫月台助理今日仍在大學站、太和站工作　居水泉澳邨（第三版）

【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發

莎莎獲6100萬元工資補貼 除董事及高層外香港員工薪酬已恢復正常

【零售寒冬】莎莎料今財年港澳關店逾10間　已有4間遊客區分店不續租

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 莎莎 莎莎國際（00178） 油塘 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【恒指夜期】恒指連日急升後回調跌482點　恒指夜期反彈62點（不斷更新）

下一篇文章

【人事變動】卓悅控股CEO張家輝辭任　黃耀明即日接任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【新冠肺炎】莎莎沙田中心、新港城、油塘分店員工確診　其中兩員工曾一同用膳
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）