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【A股瘋牛？】國盾量子科創板首掛升9倍 中一籤帳賺16.7萬人幣 證金叫停融券

金融經濟 21:03 2020/07/09

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科創板上市後首5個交易日內無漲跌幅限制，國盾量子首日收市升9倍。

有中國「量子信息第一股」之稱的國盾量子（滬︰688027）周四在上交所科創板首掛，其日內漲幅一度達10倍，終場以370.45元人民幣收市，升幅仍高達923.91%，創下科創板個股單日最大升幅。中國證券金融公司晚間宣布，將暫停國盾量子證券的轉融券業務，恢復時間將另行通知。

科創板上市後首5個交易日內無漲跌幅限制，因而亦衍生出「瘋牛」行情。國盾量子IPO發行價為36.18元人民幣，一手100股，每手賺帳賺3.34萬元人民幣，以由於科創板新股中籤為500股，意味中籤者可賺16.7萬元人民幣。

中國證券金融公司亦宣布，自7月10日起，將暫停國盾量子證券的轉融券業務。轉融券業務是指由銀行、基金和保險公司等機構提供證券，證券公司則作為中介將這些證券提供給融券客戶。

中國證券金融公司是中國證監會批准設立的全國性證券類金融機構，是境內唯一從事轉融通業務的金融機構，旨在為證券公司融資融券業務提供配套服務。主要業務職責範圍是為證券公司融資融券業務提供轉融通服務，對證券公司融資融券業務運行情況進行監控，監測分析全市場融資融券交易情況，運用市場化手段防控風險，以及中國證券監督主管部門批准的其他職責。

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