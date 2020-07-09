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【騰訊股價】騰訊任宇昕：AI或重塑遊戲研發及電競賽事　英雄聯盟S10全球總決賽有望如期舉行

金融經濟 20:58 2020/07/09

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騰訊首席運營官任宇昕指，騰訊電競的一系列重要職業聯賽將陸續落地上海，以支持其打造「全球電競之都」。

騰訊 （00700） 首席運營官任宇昕世界人工智能大會開幕式上表示，AI技術正在深深嵌入各行各業，變得無所不在，未來AI可能會重塑遊戲研發，電競賽事乃至整個數字文化產業。他又透露，今年的英雄聯盟S10全球總決賽，有望克服疫情在上海如期舉行。

任宇昕續指，騰訊電競的一系列重要職業聯賽將陸續落地上海，以支持其打造「全球電競之都」。

主席馬化騰指，目前對人工智能等新技術的未知仍大於已知，騰訊每天都在研究和應用新科技，努力讓人工智能實現「可知、可控、可用、可靠」，以做到「AI向善」。

任宇昕表示，「新基建」將激發新一代年輕人的聰明才智，產業互聯網注定會為「數字原住民」帶來夢想舞台，相信數字世界是等待全球年輕人共同建設的新家園。 日益完善的新基建和產業互聯網將為各行各業帶來新增量，為經濟發展帶來新增長。

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