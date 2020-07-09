  • 30°C
香港時間 : 2020709日 (四) 21:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海外公司掟貨　劈價800萬沽曼克頓山

股樓投資 21:21 2020/07/09

分享：

港區國安法實施後，香港再成中美磨心，市場憂慮，外資或因此撒走，港樓再成沽壓對象，及至近期，有海外註冊公司劈價賣樓。據土地註冊處資料顯示，美孚曼克頓山2座高層A室，實用面積1,588平方呎，四房雙套間隔，望維港海景，剛以3,568萬元連車位易手，實用呎價22,469元。 

區內代理指，單位原叫價4,380萬元連車位出售，終減價800萬元，即近兩成。翻查今年初成交，同座高層A室，以3,550萬元易手，但不連車位，以屋苑車位市值400萬元計，是次成交價，較年初低約一成。 

據了解，上述單位原業主身分神秘，物業由海外註冊公司持有，於2007年以1,998.8萬元連車位購入，期間多次加按。雖然今次減價賣樓，但仍賺逾1,500萬元。

值班留意的是，近期豪宅屢錄劈價成交，舉例說，紅山半島棕櫚徑雙號屋，實用面積2,588平方呎，剛以6,000萬沽出，實用呎價約23,184元。據土地註冊處資料顯示，原業主於2012年以7,000萬元購入上址，持貨8年後易手，現帳面蝕1,000萬元，若連釐印費及代理佣金計，料蝕逾1,400萬元。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

撰文 : 柳家平

相關文章

何文田豪宅當災　5年蝕逾200萬
2020/06/26
何文田豪宅當災　5年蝕逾200萬
彭博：下半年樓價升半成　豪宅跑輸大市
2020/06/29
彭博：下半年樓價升半成　豪宅跑輸大市
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
2020/06/30
【內地客爆煲】內地客柏蔚山淪銀主盤蝕561萬沽 仍手持多個單位 代理：大家已「搵佢唔到」
星堤九年蝕近300萬　呎價僅10495元
2020/07/03
星堤九年蝕近300萬　呎價僅10495元
南區豪宅劈價沽　勁蝕逾千萬　港區國安法實施後首見
2020/07/07
南區豪宅劈價沽　勁蝕逾千萬　港區國安法實施後首見
豪宅 曼克頓山

上一篇文章

【美股戰報】維持社交距離轉打Golf　高球概念股股價翻倍

下一篇文章

【利財筆記】林本利：恒指總是領先經濟表現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤？】666呎全海景　呎價僅3529元
【疫市筍盤？】666呎全海景　呎價僅3529元
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【丘質故事】中環Secret？　親熱男女成網民熱話
【丘質故事】中環Secret？　親熱男女成網民熱話
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？