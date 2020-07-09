海外公司掟貨　劈價800萬沽曼克頓山

港區國安法實施後，香港再成中美磨心，市場憂慮，外資或因此撒走，港樓再成沽壓對象，及至近期，有海外註冊公司劈價賣樓。據土地註冊處資料顯示，美孚曼克頓山2座高層A室，實用面積1,588平方呎，四房雙套間隔，望維港海景，剛以3,568萬元連車位易手，實用呎價22,469元。

區內代理指，單位原叫價4,380萬元連車位出售，終減價800萬元，即近兩成。翻查今年初成交，同座高層A室，以3,550萬元易手，但不連車位，以屋苑車位市值400萬元計，是次成交價，較年初低約一成。

據了解，上述單位原業主身分神秘，物業由海外註冊公司持有，於2007年以1,998.8萬元連車位購入，期間多次加按。雖然今次減價賣樓，但仍賺逾1,500萬元。

值班留意的是，近期豪宅屢錄劈價成交，舉例說，紅山半島棕櫚徑雙號屋，實用面積2,588平方呎，剛以6,000萬沽出，實用呎價約23,184元。據土地註冊處資料顯示，原業主於2012年以7,000萬元購入上址，持貨8年後易手，現帳面蝕1,000萬元，若連釐印費及代理佣金計，料蝕逾1,400萬元。

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