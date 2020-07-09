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李嘉誠英國百億元地產項目Convoys Wharf動工　打造港資社區？

金融經濟 20:35 2020/07/09

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李嘉誠在英國打造超級地產項目Convoys Wharf，投資額料涉約百億元。

港區國安法實施後，英國早前宣布容許BNO持有人最快6年可以取得英國國藉，長和系創辦人李嘉誠也在英國打造大型房地產項目。長實 （01113） 旗下和記黃埔地產位於英國的超級房地產項目Convoys Wharf上月獲得英國政府通過，預期投資額約10億英鎊（約100億港元），第一期興建約456個單位。

根據Convoys Wharf官網顯示，和黃於2008年購入有關地段，該地段曾是德普特福德（Deptford）心臟地帶，前身為造船廠，現為16.6公頃廢棄棕地（廢棄或曾污染的工業用地），和黃的重建方案，將令有關地段地再次在德普特福德中扮演中心角色。

Convoys Wharf構想圖。

Convoys Wharf項目位於倫敦泰晤士河附近，鄰近還有新世界 （00017） 的Greenwich、及新鴻基地產 （00016） 的Millharbour Quarter，猶如一個港資社區。

官網指，Convoys Wharf建案面積約174.24萬平方呎，相當於約9個維多利亞公園，計劃興建3幢40層高的樓宇，合共提供3500個單位，當中包括15%資助房屋，並擁有全新的公共設施，如餐廳、商場等。

Convoys Wharf構想圖。

相關文章：【李嘉誠增持】李嘉誠再增持長實　涉5294萬元

相關文章：長和晚會派發李嘉誠基金會宣傳冊　「明珠只要重新發現，就能幻照心海」

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