【港區國安法】澳洲更新港人簽證措施　趙立堅：中方不吃這一套

一直表示關注中國在香港實施《港區國安法》的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日宣布多個與香港有關的措施，包括對目前持有學生簽證和臨時工作簽證的香港人，即日起延長逗留期限至5年、決定暫停澳洲與香港的引渡協議，以及更新對香港的旅遊警示，提示國民「不要前往」（Do not travel）。

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外交部發言人趙立堅回應指，澳洲做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，形容此舉動是粗暴干涉中國內政，「中方不吃這一套，對此表示強烈譴責」。

他又稱，為免中澳關係受損，敦促澳洲立即停止干涉香港事務。他又揚言，中方會保留進一步作出反應的權利，一切後果將完全由澳方承擔。趙立堅又指出，《港區國安法》是確保香港「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，可令社會秩序將更為穩定。

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