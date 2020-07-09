App Annie：第二季全球手遊支出達1472億　《王者榮耀》用戶支出稱霸

▲ App Annie表示，騰訊旗下《王者榮耀》於次季的用戶支出排行榜榮登榜首。

手遊行業於疫情下繼續強勢。美國App數據機構App Annie表示，根據Google Play及iOS數據，第二季全球手遊下載量超過140億次，其中Google Play佔8成，手遊支出更創季度新高，金額達190億美元（約1472.5億港元）， 大幅超越電腦遊戲及家用主機遊戲的支出約2.8倍及3.1倍。騰訊 （00700） 旗下的《王者榮耀》榮登用戶支出排行榜榜首，首季則排第二。

App Annie表示，疫情間各國政府敦促居民留家，進行社交隔離，帶動次季首周手遊下載量突破12億次，平均每周下載量保持於10億次水平，按年增長20%。對於Google Play，次季遊戲下載量最大地區為印度及巴西，iOS則是美國及中國。

用戶支出方面，手遊支出按季增15%至190億美元，按季增15%，其中Google Play的按季增長達25%，為iOS的兩倍，主要來自美國、日本及韓國的貢獻。

全球熱門遊戲方面，《PUBG MOBILE》於次季的每月用戶活躍數排行榜蟬聯冠軍，於用戶支出則排第六。

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