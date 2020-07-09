【書展2020】疫情下書展如常舉行　一文解答突發情況如何處理？

▲ 第31屆香港書展將於7月15日至21日如期舉行，大會將採取適當的防疫措施，包括人流管制。（資料圖片）

第31屆香港書展將於7月15日至21日舉行，主辦機構香港貿易發展局（貿發局）表示，將會採取適當的防疫措施。

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Q1：書展入場時出現人龍，會怎樣安排？

大會鼓勵參觀人士在網上或指定地點，如便利店預先購票，減少入場等候時間。同時特意加開展場內會議廳、以及原有在會展外和毗鄰大廈，包括中環廣場的空地設置緩衝區，並在緩衝區搭建帳蓬，為公眾人士提供較佳的輪候環境。

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Q2：如果我在書展內感到不適怎麼辦？

會展內設有獨立隔離房間， 並由合資格的救護員，根據程序處理在場出現呼吸道感染病徵或不適的人士。

Q3：假若書展期間，不幸發現有確診人士曾到書展參觀，大會如何處理？

屆時衞生防護中心會聯絡大會跟進，大會聯同會展將遵從中心指引，把有關人士曾到訪的地方徹底清潔消毒。若是展商人員確診，大會除了立即把有關攤位徹底清潔消毒外，更會配合衞生防護中心追蹤其緊密接觸人士。屆時，相關攤位有機會需要暫停開放予公眾人士。

Q4：書展場內可以飲食嗎？

除了指定範圍(包括位於展覽廳5E、大會堂、N201室、意日閣及維港咖啡閣*)外，會展範圍及展場，包括展位內不可飲食。

*現場小食售賣由會展中心提供。

Q5：我可以在哪裡看到書展最新消息？

透過香港書展app、網站及香港貿發局展覽頻道Facebook，均可看到最新消息，包括人潮擠擁或有特別入場安排。

Q6：現時有沒有展商因疫情退展？

本港疫情並沒有打擊展商的參展意慾，今年報名情況與去年相約，書展和運動消閒博覽共有約740家參展商參與。

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責任編輯：朱悅瀅