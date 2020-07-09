英偉達市值超英特爾　一躍成為美股市值最大晶片製造商

▲ 英偉達超越英特爾成為美國市值最大晶片製造商，全球排第三。

英特爾（美：INTC）過去一直是美國晶片產業龍頭，遊戲機晶片商英偉達Nvidia（美：NVDA）近來急起直追，以周三（8日）美股收市計算，英偉達市值達2513億美元，首次超越英特爾的市值2481美元，成為美國市值最大的晶片製造商。全球晶片股排名，英偉達僅次台積電（美：TSM）和韓國三星電子。

英偉達周三美股收市報408.64美元，升3.49%，年初至今累升約74%。英特爾昨收市報58.61美元，升0.51%，年初至今累升1%。

英偉達不涉足遊戲，但旗下GeForce系列晶片長期支援遊戲功能，截至去年底，共125款個人電腦採用其晶片。2020年財報披露，109.2億美元收入中，遊戲業務佔一半，達55.2億美元。此外，英偉達去年下半年推出的GeForce NOW遊戲串流服務，至今全球有30個國家上綫。

首席執行官黃仁勳接受媒體採訪時稱，「眾人以為我們是電子遊戲公司，但我們其實是加速運算公司，而電子遊戲是我們第一個殺手級應用」。近月，公司進一步進軍自動駕駛領域，提供自動駕駛硬件、軟件服務。

另一邊廂，英特爾早前遭蘋果（美：AAPL）「捨棄」，蘋果稱Mac筆記本以及台式個人電腦將會改用自主研發的ARM架構處理器。

但須留意，目前英特爾收入規模仍是英偉達的6倍。據Refinitiv數據，預計英偉達今財年收入按年增長34%至146億美元；英特爾收入按年增長2.5%至738億美元。

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