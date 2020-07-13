【屋邨網紅@iM網欄】太太賣樓支持做直播 達到人生新階段！

2020年，對鞋佬來說是充滿挑戰的一年，也是非常忙碌的一年。早前同大家分享過，筆者從帶貨網紅跨過文化界出書，新書《鞋佬的網紅瘋狂日誌》會在7月書展面世，故此最近一個月，都在與出版社籌備新書的工作。從書的內容、書名、相片、插圖，再到書本封面，每一個環節筆者都有參與，很累但卻快樂着！人生的第一本書，細節決定成敗，想親力親為，做好每一個細節。

新書將於書展出爐

《鞋佬的網紅瘋狂日誌》，是一本以網紅為故事背景，一探網紅的瘋狂世界，分享如何從素人變炙手可熱的網紅的書籍。老老實實，筆者中五畢業之後，未試過這麼認真看過書，更加從來未試過一日看完一本書。 新書送印前，我花了一日時間，完完整整地從頭到尾看一次，不知道是否因為是自己出書，所以看得特別快，「應該係除非唔係」。

近日，新書出版工作總算進入尾聲，接下來便是一連串新書宣傳工作，下周一（13日）的新書發布會，以及周四（16日）晚上7點半至8點半，以及周六（18日）下午2點至4點的兩場新書簽名會，到時會和一眾粉絲面對面交流，想想都興奮。

網紅背後的支持者

日前，筆者收到新書封面的一刻，感覺很實在，但幾乎不敢相信自己的眼睛，人生要多勁爆才夠格出書？睇完本書，鞋佬都不認為自己很勁爆，夠格出書，不敢自誇，也不敢自滿，只想努力完成每一個階段訂下的目標。

事實上，鞋佬之所以能夠出書，要感謝很多人。首先要多謝我太太（鞋嫂），回想當初創立網紅直播帶貨平台之時，若不是太太肯賣樓，為我提供創業資金，就沒有今日的鞋佬，是她成就了「香港第一帶貨男網紅」，開創了本港帶貨網紅的先河。此外，還需感謝父母的支持，在鞋佬失業的8個月當中，沒有任何怪責或者怨言，只有默默支持。另外，要特別多謝一直都相信同支持我的粉絲，陪伴鞋佬成長，最後還要多謝一班同鞋佬拍住上，一起打拼的好同事。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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