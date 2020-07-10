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【疫市擴張】疫情轉危為機　匈牙利廉航Wizz Air逆市擴張

商業 08:00 2020/07/10

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匈牙利廉航Wizz Air近日宣布，未來8週將在8個地方開設新據點，在疫情下逆市擴張（法新社圖片）

新冠肺炎今年年頭開始爆發，疫情蔓延全球，各國封關，旅遊、航空業界也被逼停擺，不少跨國航空公司都需要裁員，以節省成本，航空業界每日生活在惶恐之中，唯有極少數的廉航公司卻能轉危為機，逆市擴張。

《華爾街日報》日前報導，匈牙利廉航Wizz Air在疫情下能逆市拓展航點、增購客機，生意將越做越大。報導指出，疫情爆發後，不少飛機航班停擺，Wizz Air卻不為所懼，近日更宣布，未來8週將在8個地方開設新據點，當中包括意大利米蘭及德國多蒙特（Dortmund）等地，估計將會增加100條新航線。該公司創辦人兼執行總裁Jozsef Varadi就預測，和疫情前比較，公司規模將擴大50%。

許多航空業界者因為疫情影響，相繼退出市場，跨地域旅遊停頓，許多航空商亦減少航能以節省資源，而廉航的出路，重點就在於能否善用此一戰略良機及空隙，搶佔市場份額。（法新社圖片）

廉航成本低或受惠旅遊復甦

傳統航空業界，其主要收入來源是商務及國際旅遊，如今這兩項需求都因為疫情關係，大幅下跌，讓航空公司陷入困境。市場預料，疫情過後各國陸續解封，旅遊需求或將復甦。當許多民眾在封城期間無法花錢消費，積聚了不少財富，疫情過後發現，手上的可支配現金量大增，或掀起報復性旅遊及消費熱潮，有利主攻休閒觀光市場的廉航業者，而歐洲未像美國般，感染者每日激增，廉航業界或能從中受惠。

Bernstein分析師Alex Irving指出，廉航成本較低，能迅速搶佔其他業者因削減成本而退出的市場。他亦指出，許多航空業界者因為疫情影響，相繼退出市場，跨地域旅遊停頓，許多航空商亦減少航能以節省資源，而廉航的出路，重點就在於能否善用此一戰略良機及空隙，搶佔市場份額。

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目前Wizz Air是少數持續接受交機的業者，該公司已接受3架新機，相信該公司在未來12個月內，還會再收下20架新機。雖然，Wizz Air是少數航空業界中能生存，且能做到逆市擴張的例子，但是不是所有業者都這麼幸運，Varadi則預測，因為疫情影響，許多競爭同業者將無法重回天際。

責任編輯：李彥煒

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