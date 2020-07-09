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【移民澳洲】申請前要知 永居vs公民身份大不同

環球社會熱點 18:57 2020/07/09

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成為澳洲永久居民和澳洲公民所享有的權利不同，兩者有何分別？

香港實施《港區國安法》後惹來西方國家強烈反應。澳洲宣布，將延長在澳港人的簽證至5年，政策料影響前已在澳洲的1.05萬香港留學生、1500名持其他簽證的人，成為永久居民的跳板。但成為澳洲永久居民和澳洲公民所享有的權利不同，兩者有何分別？

永久居民（Permanent Residency） 公民（Citizenship）

1.須持有效旅行證件（如學生簽證、工作簽證）

2.無投票權

3.成功申請後頭兩年內不得申請失業救濟、緊急綜合救濟

4.可被遣返出境，如：

  • 被判處12個月以上的監獄刑期
  • 被認為對國家安全構成威脅
  • 未能通過良好品格測試

1.自動獲得入境澳洲的權利、無限期在澳洲居住

2.有投票權、選舉權、參軍權

3.參加陪審團的義務

4.從事政府部門工作

5.持澳洲護照，可以免簽證前往160個國家

6.允許擁有雙重國籍（dual citizenship）


 

資料來源：澳洲政府官網

申請條件：

  • 澳洲永久居民或新西蘭公民
  • 須在澳洲住滿4年
  • 語言要求：基本英文能力
  • 須通過公民測試，題目共20題,須答對75%
  • 通過申請後，須出席一次公民宣誓典禮
  • 良好品格，遵守澳洲法律
  • 與澳洲聯繫密切，如有孩子或伴侶是澳洲公民、在澳洲工作、繳稅、在澳洲擁有銀行戶口、物業等

孩子如何成為澳洲公民嗎？

  • 若父母雙方有一方是永久居民或者澳洲公民，如孩子在澳洲出生，那麼孩子將成為澳洲公民。
  • 若父母雙方至少有一方是澳洲公民，如孩子在海外出生，那麼孩子仍可註冊成為澳洲公民，享有與在澳洲出生的孩子相同的權利
  • 澳洲公民的伴侶或配偶，符合條件可申請入籍。申請入籍的前提是先成為永久居民
  • 18歲以下的孩子將納入父母入籍的申請內

記者：葉芷樺
 

移民 簽證 地緣政治 外交 港區國安法 國安法 新西蘭 澳洲 香港
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