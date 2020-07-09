【移民澳洲】申請前要知 永居vs公民身份大不同
環球社會熱點 18:57 2020/07/09
香港實施《港區國安法》後惹來西方國家強烈反應。澳洲宣布，將延長在澳港人的簽證至5年，政策料影響前已在澳洲的1.05萬香港留學生、1500名持其他簽證的人，成為永久居民的跳板。但成為澳洲永久居民和澳洲公民所享有的權利不同，兩者有何分別？
|永久居民（Permanent Residency）
|公民（Citizenship）
|
1.須持有效旅行證件（如學生簽證、工作簽證）
2.無投票權
3.成功申請後頭兩年內不得申請失業救濟、緊急綜合救濟
4.可被遣返出境，如：
|
1.自動獲得入境澳洲的權利、無限期在澳洲居住
2.有投票權、選舉權、參軍權
3.參加陪審團的義務
4.從事政府部門工作
5.持澳洲護照，可以免簽證前往160個國家
6.允許擁有雙重國籍（dual citizenship）
資料來源：澳洲政府官網
申請條件：
- 澳洲永久居民或新西蘭公民
- 須在澳洲住滿4年
- 語言要求：基本英文能力
- 須通過公民測試，題目共20題,須答對75%
- 通過申請後，須出席一次公民宣誓典禮
- 良好品格，遵守澳洲法律
- 與澳洲聯繫密切，如有孩子或伴侶是澳洲公民、在澳洲工作、繳稅、在澳洲擁有銀行戶口、物業等
孩子如何成為澳洲公民嗎？
- 若父母雙方有一方是永久居民或者澳洲公民，如孩子在澳洲出生，那麼孩子將成為澳洲公民。
- 若父母雙方至少有一方是澳洲公民，如孩子在海外出生，那麼孩子仍可註冊成為澳洲公民，享有與在澳洲出生的孩子相同的權利
- 澳洲公民的伴侶或配偶，符合條件可申請入籍。申請入籍的前提是先成為永久居民
- 18歲以下的孩子將納入父母入籍的申請內
記者：葉芷樺