【移民澳洲】申請前要知 永居vs公民身份大不同

1.須持有效旅行證件（如學生簽證、工作簽證） 2.無投票權 3.成功申請後頭兩年內不得申請失業救濟、緊急綜合救濟 4.可被遣返出境，如： 被判處12個月以上的監獄刑期

被認為對國家安全構成威脅

未能通過良好品格測試

1.自動獲得入境澳洲的權利、無限期在澳洲居住 2.有投票權、選舉權、參軍權 3.參加陪審團的義務 4.從事政府部門工作 5.持澳洲護照，可以免簽證前往160個國家 6.允許擁有雙重國籍（dual citizenship）

