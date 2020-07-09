  • 30°C
香港時間 : 2020709日 (四) 21:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡安全】調查：逾半企業曾遭惡意軟件攻擊　亞太區情況嚴峻

科技 20:30 2020/07/09

分享：

網絡安全廠商Sophos最近發布《2020雲端安全形勢分析》全球調查，揭示全球70%企業曾遭遇公共雲網絡安全事故。

惡意軟件一直是全球常見的網絡罪行，現時攻擊者正不斷改變其犯案手法，向基礎設施不完善的雲端環境埋手，以增加騙取贖金的機會。此外，近日新冠肺炎疫情反覆，企業遙距工作盛行，更令網絡罪犯有機可乘。網絡安全廠商Sophos最近發布《2020雲端安全形勢分析》全球調查，揭示全球70%企業曾遭遇公共雲網絡安全事故。

按《2020雲端安全形勢分析》顯示，全球70%企業於去年曾遭遇公共雲網絡安全事故，包括勒索軟件與其他惡意軟件（50%）、數據暴露（29%）、帳號入侵（25%）及騎劫掘礦攻擊(17%)，而採用多雲端環境的企業遇上安全事故的機會，更較採用單一雲端的企業高出50%。

【數碼保安】25款Android惡意App下架　涉竊取Facebook登入憑證

【網絡安全】黃之鋒指電郵被意圖入侵　Gmail：入侵者或受到某些政府支援

調查發現，歐洲受雲端安全事故影響的比率相對最低，印證歐盟的《一般資料保護規則》（GDPR）確實有助保護企業免受入侵。另一方面，亞太區則為最受影響的地區，而印度的情況最為嚴重，當地有93%企業曾於去年被攻擊。由於雲端系統管理複雜，大部分常見的安全事故都是因配置錯誤所引致，其中6成亞太區企業的網絡攻擊正是由配置錯誤引起。

另外，有近4成亞太區企業表示，網絡罪犯曾利用失竊的雲端供應商帳號認證登入，可是只有四分一受訪者認為，管理多個雲端帳號存取是最大的憂慮。而雲端安全態勢管理工具 Sophos Cloud Optix 的數據亦進一步揭示，全球91%帳號擁有過多的身分及管理角色。

【侵犯私隱】不止抖音　專家揭逾50個程式偷看用戶打字

值得留意的是，幾乎所有亞太區的企業（97%）均承認，會關注現時的雲端安全水平，接近一半受訪者視「數據外洩」為最大憂慮（44%），而「識別與回應安全事故」則緊隨其後（43%），而只有四分一企業表示最擔憂「缺乏專業IT員工」。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【每日焦點】英國政策重大轉變　華為警告危及中英關係
2020/07/08
【每日焦點】英國政策重大轉變　華為警告危及中英關係
Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
2020/07/03
Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
【數碼保安】25款Android惡意App下架　涉竊取Facebook登入憑證
2020/07/01
【數碼保安】25款Android惡意App下架　涉竊取Facebook登入憑證
【侵犯私隱】不止抖音　專家揭逾50個程式偷看用戶打字
2020/06/29
【侵犯私隱】不止抖音　專家揭逾50個程式偷看用戶打字
【網絡安全】黃之鋒指電郵被意圖入侵　Gmail：入侵者或受到某些政府支援
2020/06/25
【網絡安全】黃之鋒指電郵被意圖入侵　Gmail：入侵者或受到某些政府支援
軟件 疫情 GDP 雲端 歐洲 亞太 印度 歐盟 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【每日焦點】Apple送AirPods耳機優惠　三星手機將不配備充電器

下一篇文章

Facebook 推「#HearForYou同行計劃」 支援港人精神健康狀況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機
【Apple優惠】Apple Back to School折扣　免費送AirPods耳機
【每日焦點】英國政策重大轉變　華為警告危及中英關係
【每日焦點】英國政策重大轉變　華為警告危及中英關係
【5G手機】預估今年全球售2.3億部　華為有望取代三星稱霸
【5G手機】預估今年全球售2.3億部　華為有望取代三星稱霸
【香港疫情】確診個案上升　在家工作成新常態
【香港疫情】確診個案上升　在家工作成新常態
【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？
【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　