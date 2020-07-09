【網絡安全】調查：逾半企業曾遭惡意軟件攻擊　亞太區情況嚴峻

▲ 網絡安全廠商Sophos最近發布《2020雲端安全形勢分析》全球調查，揭示全球70%企業曾遭遇公共雲網絡安全事故。

惡意軟件一直是全球常見的網絡罪行，現時攻擊者正不斷改變其犯案手法，向基礎設施不完善的雲端環境埋手，以增加騙取贖金的機會。此外，近日新冠肺炎疫情反覆，企業遙距工作盛行，更令網絡罪犯有機可乘。網絡安全廠商Sophos最近發布《2020雲端安全形勢分析》全球調查，揭示全球70%企業曾遭遇公共雲網絡安全事故。

按《2020雲端安全形勢分析》顯示，全球70%企業於去年曾遭遇公共雲網絡安全事故，包括勒索軟件與其他惡意軟件（50%）、數據暴露（29%）、帳號入侵（25%）及騎劫掘礦攻擊(17%)，而採用多雲端環境的企業遇上安全事故的機會，更較採用單一雲端的企業高出50%。

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調查發現，歐洲受雲端安全事故影響的比率相對最低，印證歐盟的《一般資料保護規則》（GDPR）確實有助保護企業免受入侵。另一方面，亞太區則為最受影響的地區，而印度的情況最為嚴重，當地有93%企業曾於去年被攻擊。由於雲端系統管理複雜，大部分常見的安全事故都是因配置錯誤所引致，其中6成亞太區企業的網絡攻擊正是由配置錯誤引起。

另外，有近4成亞太區企業表示，網絡罪犯曾利用失竊的雲端供應商帳號認證登入，可是只有四分一受訪者認為，管理多個雲端帳號存取是最大的憂慮。而雲端安全態勢管理工具 Sophos Cloud Optix 的數據亦進一步揭示，全球91%帳號擁有過多的身分及管理角色。

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值得留意的是，幾乎所有亞太區的企業（97%）均承認，會關注現時的雲端安全水平，接近一半受訪者視「數據外洩」為最大憂慮（44%），而「識別與回應安全事故」則緊隨其後（43%），而只有四分一企業表示最擔憂「缺乏專業IT員工」。

責任編輯：施雯雯