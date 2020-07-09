【美股分析】鐘愛科技股？　下一個「FAANG」已出現！

美股納指不斷創新高，資金不斷流入包括Facebook（FB）、亞馬遜（AMZN）、Netflix（NFLX）和谷歌（GOOG）在內的「FANG」以及其他大型科技股。殊不知，「FANG」這個名詞是CNBC財經名嘴克拉默（Jim Cramer），於2013年2月首次提出，並於近些年在市場上佔據主導地位。

美國財經網站Seeking Alpha專欄文章指出，2014年至本周一（6日），投資於標普500指數的回報率為71%，而「FANG」平均回報率高達507%，跑贏大市436%。隨後2017年蘋果（AAPL）加入其中後成為「FAANG」，仍然表現出色，市值長期處於一萬億美元以上。

不過經過幾年快速增長期，這些科技巨頭又能否保持強勁勢頭？

何謂「SMART」？

作者認為，下一波領先科技龍頭股已經逐漸嶄露頭角，並且被華爾街所認可，這些股票被稱為「SMART」，它們在各自的行業中佔據主導地位，並有可能在未來十年中產生類似「FANG」的回報。

根據Seeking Alpha文章，「SMART」包括：電子支付公司Square（SQ）、在綫社交約會平台Match Group（MTCH）、數據分析公司Alteryx（AYX） 、美國串流媒體平台公司Roku（ROKU）、以及數碼廣告平台The Trade Desk（TTD）。

S：Square

Square是一家電子支付處理的公司，從賣方銷售和管理支付、以及消費者端的Cash App這兩大系統獲利該公司自4月以來，股價已經翻了一番，跑贏標指的10%。

值得留意的是，Square旗下的應用程式Cash App盈利能力可觀，佔Square毛利率的33.6%。該業務一直在蓬勃發展，並且已經步入正軌，基於1,600億美元的潛在市場，Seeking Alpha認為，長期來看該股市值將不斷上升。據悉，Square上市以來營收強勁增長，經營性現金流也在穩步改善。

M：Match Group

投資者可能沒有聽過Match Group，但港人慣用的約會軟件「Tinder」就出自這一公司。通過旗下Tinder、Hinge以及Plenty of Fish等約會軟件，Match Group已經建立了一個帝國，在這個領域長期佔領主導地位。

Match Group，正受益於「單身經濟」的長期增長趨勢，多年來公司毛利率和營業利潤率不斷增長，在2019財年達到76%；營業利潤率也隨之提高，2019財年達到12%；自2016年初以來，該公司自由現金流亦增加了三倍多。

A：Alteryx

隨著人工智能的崛起，數據分析近年來成為熱門投資目標之一，Alteryx就是倡導一種新型的數據科學和分析平台，讓企業內部的所有數據用戶，皆能夠進行數據分析。該公司目前服務於奧迪、Experian、福特（F）、麥當勞（MCD）、聯合利華（UN）和Vodafone（VOD）等多間知名國際公司。

R: Roku

Roku是從Netflix分拆出來的串流媒體平台公司，有望成為下一個華爾街串流媒體寵兒。該公司目前正從三個方面優化增長能力，包括：第一、增長用戶數量，公司最新一季度 活躍帳戶同比增長37％至4000萬；第二、提高用戶參與度，讓用戶花費更多時間觀看內容；第三則是增加付費用戶平均收益（ARPU），該公司ARPU於本財年首季度上漲了28％，至24.35美元。

T: The Trade Desk

The Trade Desk是一家服務於程式化化廣告市場的數碼廣告平台，該公司股價自2018年起幾乎翻了三倍，目前市值約213億美元。疫情期間的社交限制，令更多人隔離在家，研究機構eMarketer就預計今年公司的綫上廣告支出仍將增加2.4%，這一趨勢將持續利好Roku及The Trade Desk。

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