李氏大藥廠考慮分拆眼科藥物業務獨立上市　股價急漲逾兩成

▲ 李氏大藥廠正考慮分拆眼科藥物業務上市。

李氏大藥廠 （00950） 公布，集團正考慮可能分拆China Ophthalmology Focus Limited（COPFL）獨立上市。COPFL及其附屬公司專門從事眼科藥品之開發、製造及營銷。集團表示，將會適時另行公布進展。該股今早最多升28%，高見6.13元，現升23.8%，報5.92元，成交額4218萬元。

COPFL已透過其全資附屬公司兆科（廣州）眼科藥物有限公司於廣州南沙建立尖端開發及生產設施。該設施支援21種以上專利產品以及高端仿製藥（從臨床前到註冊階段不等）之內部開發及日後商品化，行銷中國市場。其產組合多樣化，包括小分子及生物製劑，亦包括新藥及仿製藥，涵蓋乾眼、青光眼、濕性老年性黃斑部病變、糖尿病性視網膜病變以至角膜損傷及炎症疾病等各種眼科適應症。

COPFL其中一項重點產品環孢霉素A眼凝膠已進入關鍵的第三期臨床測試，涵蓋中國40個臨床測試中心，目標招募合共644名病人。首名病人預計於2020年第三季度末前招募。環孢霉素A眼凝膠第二期測試的試驗數據顯示，環孢霉素A眼凝膠相比市場上之乳劑配方有類似或可能有更佳效能。

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