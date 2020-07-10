【香港疫情】原材料降價　尚芳每個口罩價格回落2.8元

▲ 尚芳正計劃恢復印製有印花圖案的兒童口罩。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，尚芳保健董事張綺媚表示，市面上愈來愈多本地口罩生產商，估計未來整體銷售逐步回落；惟目前再現第三波爆發，她預計整體銷售會回落卻不會太急，約為高峰期的6成至7成。她解釋，疫情高峰期時，口罩每月銷售額達200萬至300萬元，而早前簽定的口罩批發定單，將截至8月為止。

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事實上，尚芳的口罩銷售除了零售外，還設有批發，供應予政府、學校及其他機構。張指，由於口罩原材料價格已回落，如熔噴布由過去每噸60萬元，下跌至20萬元，故每個草本精華口罩亦由高峰期每個3.5元，回落至每個2.8元。

隨着口罩需求逐步減少，張表示，正計劃恢復印製有印花圖案的兒童口罩；更強調，印花於最外層的防水物料，並不會影響口罩的功能，只是吸引小朋友戴口罩。

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港爆發第三波疫情 尚芳預捐10萬口罩到老人院

惟她指出，由於目前口罩需求不太緊張，生產成人口罩的機器毋須24小時運行，月產約300至360萬個；兒童口罩則需調校機器，暫時只能月產約20萬個。然而，她發現疫情出現第三波爆發，便正聯絡可靠的機構，捐贈10萬個成人口罩到老人院。

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記者：馬意文