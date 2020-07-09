【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 環球政治 18:24 2020/07/09 分享： 新冠肺炎在美國疫情持續升溫，累計確診突破300萬宗，相當於1%美國人中招，但總統特朗普一於少理，堅持繼續解封，尤其執着於復課。特朗普當然不是關心莘莘學子的學業，而是背後的經濟影響。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/02 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 2020/07/08 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 2020/07/07 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 2020/07/07 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 2020/07/06 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 2020/07/08 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 2020/07/08 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 特朗普率美國退出世衛 敲響全球化喪鐘 2020/07/08 特朗普率美國退出世衛 敲響全球化喪鐘 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 2020/07/07 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 2020/07/07 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 疫情 新冠肺炎疫情 學校 就業 選舉 特朗普 瑞德西韋 美國疾病管制與預防中心 總統大選 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入