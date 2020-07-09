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【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享）

環球政治 18:24 2020/07/09

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新冠肺炎在美國疫情持續升溫，累計確診突破300萬宗，相當於1%美國人中招，但總統特朗普一於少理，堅持繼續解封，尤其執着於復課。特朗普當然不是關心莘莘學子的學業，而是背後的經濟影響。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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